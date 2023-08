„Batterygate“: Auszahlungen für iPhone 6- und iPhone 7-User sollen bald ankommen

Gerade erst machen neue Berichte von stark sinkender Akkukapazität bei iPhone 14-Modellen die Runde – auch wir berichteten darüber. Gleichzeitig nähert sich ein länger bestehender Rechtsstreit um die sogenannte „Batterygate“-Saga von 2017 seinem Ende.

Eine der Kanzleien, die die klagende Apple-Kundschaft vertritt, Cotchett, Pitre & McCarthy, gab laut The Mercury News bekannt, dass der 9. Bundesberufungsgerichtshof zwei Klagen von Personen abgewiesen hat, die gegen die Bedingungen der, wie es hieß, „größten Bargeld-Rückerstattung in einem Computer-Eingriffsfall in der Geschichte“ Einspruch eingelegt haben.

Damit ist der Weg frei für Zahlungen in Millionenhöhe, die an die betroffenen Besitzer und Besitzerinnen von iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus oder iPhone SE-Geräten der ersten Generation verteilt werden. Gemäß den Bedingungen des Vergleichs müsste Apple mindestens 310 Millionen und bis zu 500 Millionen USD zahlen, je nachdem, wie viele Personen Ansprüche angemeldet haben.

Apple verlangsamte ältere iPhone-Modelle

Was war passiert? Bei der Sammelklage ging es darum, dass Apple die oben erwähnten iPhones verlangsamt hat, sobald das iOS feststellte, dass der Akku schwach geworden war. Apple erklärte seinerzeit, dies würde verhindern, dass sich die Smartphones spontan abschalten, wenn der Akku nicht mehr den erforderlichen Strom liefern kann. Das Unternehmen hatte die Änderung, die mit einem Software-Update für iOS 10 ausgeliefert wurde, jedoch erst erwähnt, nachdem die User sie bemerkt hatten. Damit bestätigte sich, was manche als „geplante Obsoleszenz“ bezeichnen, um User zu zwingen, unnötigerweise neue iPhone-Modelle zu kaufen. Apple erklärte hingegen, dies geschehe, um die Geräte besser funktionieren zu lassen, wenn sie altern.

Die schlechte Nachricht: Wer eines der betroffenen Telefone besessen hat und erst jetzt von der Klage erfahren hat, geht leer aus. Die Frist für die Einreichung einer Klage ist im Oktober 2020 abgelaufen. Den Anwälten zufolge können Betroffene jedoch, wenn sie zu den etwa drei Millionen Personen gehören, die einen Antrag gestellt haben, und dieser genehmigt wurde, mit einer Zahlung von etwa 65 US-Dollar rechnen. Weitere Infos stehen auf der Website zur Sammelklage bereit.