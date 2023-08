Apple wird wohl keine Leder Cases für das iPhone 15 anbieten

Der Apple-Leaker DuanRui will erfahren haben, dass Apple für die kommenden iPhone 15-Modelle keine Leder Cases anbieten wird. Auch 9to5Mac kann diesen Umstand bestätigen und will von Quellen gehört haben, dass Apple die Leder Cases für das iPhone einstellen wird.

Seit dem iPhone 5s bietet Apple die Leder Cases für jede iPhone-Generation an. Diese wurden stets an den Formfaktor der neuen iPhones angepasst, zudem wurden neue Farben eingeführt. Gut möglich, dass Apple zwar die Leder Cases einstellt, dafür aber neue Hüllen auf den Markt bringt, die aus einem alternativen Material bestehen, um den CO2-Fußabdruck möglichst gering zu halten.

Was dafür spricht: Auch wenn die Änderungen an neuen iPhone-Generationen gering ausgefallen sind, musste oft eine neue Hülle her. Und Apple verlangt Premium-Preise und streicht so einen hohen Gewinn ein. Kaum vorzustellen, dass sich Apple das Geld der Kunden entgehen lässt..