Bose QuietComfort Ultra: Das sind die ersten echten Fotos

Bereits in der vergangenen Woche sind erste Rendering und Marketing-Materialien der neuen Bose QuietComfort Ultra aufgetaucht. Die Over-Ear-Kopfhörer von Bose werden vermutlich in den kommenden Wochen vorgestellt, offiziell angekündigt ist bisher noch nichts. Die Sachlage dürfte mittlerweile aber glasklar sein, vor allem nachdem nun auch noch The Verge einige Alltags-Fotos der Bose QuietComfort Ultra erhalten hat.

Auf den Fotos sind einige bisher nicht genau bekannte Details zu erkennen. Unter anderem die Tatsache, dass sich die Bose QuietComfort Ultra im Gegensatz zu den Bose Headphone 700 glücklicherweise wieder zusammenfalten lassen, was den Transport deutlich vereinfacht.

Bose QuietComfort Ultra bekommen 3D Audio

Außerdem verfügen die Bose QuietComfort Ultra an einer Ohrmuschel über einen kapazitiven Lautstärke-Regler. Das ist der kleine Strich, den ihr im folgenden Bild an der rechten Ohrmuschel erkennen könnt. Bei den Vorgängern konnte man dafür noch die komplette Fläche der Ohrmuschel nutzen, was aber zum Teil zu Fehleingaben geführt hat.

Die Kopfhörer sollen zudem über drei Modi verfügen. Neben den bekannten Einstellungen für Geräuschunterdrückung und Transparenz soll es auch einen „Immersive Audio“ Modus geben, hier sollen die Bose QuietComfort Ultra 3D-Klang im Stil von Spatial Audio erzeugen.

Mit einem Startpreis von vermutlich knapp 500 Euro werden die neuen Over-Ear-Kopfhörer von Bose leider nicht ganz günstig. Ein bisschen neugierig bin ich natürlich schon, andererseits nutze ich die Over-Ears ziemlich selten und bin mit meinen QuietComfort 35 aktuell noch recht gut ausgestattet.