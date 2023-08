M3 Ultra: Angeblich deutlich mehr CPU-Kerne und GPU mit bis zu 80 Kernen

Es wird erwartet, dass eine neue Mac-Reihe mit den ersten Apple Silicon M3-Chips im Oktober dieses Jahres auf den Markt kommen wird. Mittlerweile werden immer mehr Details darüber bekannt, was von der M3-Chipreihe zu erwarten ist. Nun hat auch Bloomberg weitere Details publiziert, was vom High-End-Chip M3 Ultra zu erwarten ist, der 2024 auf den Markt kommen soll.

In der neuesten Ausgabe seines Power On-Newsletters berichtet der mittlerweile wohlbekannt Apple- und Tech-Redakteur Mark Gurman von Bloomberg, dass der M3 Ultra einen deutlichen Zuwachs an CPU-Kernen bieten wird, kombiniert mit einem bescheideneren Zuwachs an GPU-Kernen. Laut Gurman sollen dies die Spezifikationen des M3 Ultra sein:

Basis-Spezifikationen des M3 Ultra: 32-Kern-CPU mit 24 Leistungskernen und acht Effizienzkernen, 64-Kern-GPU (im Vergleich zur Basiskonfiguration des M2 Ultra: 24-Kern-CPU mit 16 Leistungskernen und acht Effizienzkernen, 60-Kern-GPU)

High-End-Spezifikationen des M3 Ultra: 32-Kern-CPU mit 24 Leistungskernen und acht Effizienzkernen, 80-Kern-GPU (im Vergleich zur High-End-Konfiguration des M2 Ultra: 24-Kern-CPU mit 16 Leistungskernen und acht Effizienzkernen, 76-Kern-GPU)

Wie 9to5Mac feststellt, ist dies ein deutlicher Zuwachs an CPU-Kernen für den M3 Ultra im Vergleich zum M2 Ultra, während der Zuwachs an GPU-Kernen weniger deutlich ausfällt. Besonders bemerkenswert an der Erhöhung der CPU-Kerne ist jedoch, dass diese offenbar in Form von zusätzlichen Leistungskernen und nicht von zusätzlichen Effizienzkernen erfolgt.

MacBook Air, MacBook Pro und iMac für Oktober erwartet

Die ersten M3-Macs werden im Oktober erwartet, darunter ein neues 13-Zoll MacBook Air, ein 13-Zoll MacBook Pro mit Touch Bar und ein neuer 24-Zoll iMac. Die 14- und 16-Zoll-MacBook Pro mit M3 Pro- und M3 Max-Chips werden erst 2024 erwartet, gefolgt von neuen Versionen des Mac Pro und Mac Studio mit dem M3 Ultra.

Interessanterweise enthält Gurmans Newsletter den Vorbehalt, dass der M3 Ultra nur für den Mac Studio und den Mac Pro kommen wird, „wenn Apple diese weiterhin herstellt“. Gurman bekräftigt auch, dass die M3-Reihe Änderungen an der Speichermenge beinhalten könnte. Die MacBook Pro-Modelle, die Apple intern testet, sollen über 36 GB und 48 GB Arbeitsspeicher verfügen, die beide nicht als aktuelle Option für das M2 MacBook Pro (16 GB, 32 GB, 64 GB und 96 GB) angeboten werden.

Foto: Apple.