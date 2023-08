Jackery stellt neue Solargeneratoren 300 Plus, 600 Plus und 1000 Plus mit LiFePO4 vor

Nachdem Jackery mit dem Solargenerator 2000 Plus endlich auf die bessere LiFePO4-Akku-Technologie umgestiegen ist, wird die Plus-Serie jetzt um drei weitere Powerstations erweitert. Die offizielle Vorstellung wird wohl zur IFA erfolgen, erste Details können wir euch aber schon jetzt nennen. Starten wir mit dem Jackery Solargenerator 300 Plus. An der Nummer lässt sich schon erahnen, dass es sich hier um eine kleine Powerstation mit 300 Wh handelt, die besonders kompakt und gut für unterwegs geeignet ist.

Die Powerstation selbst wiegt nur 1,1 Kilogramm und kann umweltfreundlich mit Sonnenenergie aufgeladen werden. Als Bundle lässt sich die neue 300 Plus Station zusammen mit einem faltbaren 40 Watt Mini-Solarmodul nutzen, mit dem die Station innerhalb von 1,5 Stunden voll aufgeladen werden kann. Optional ist das natürlich auch an einer herkömmlichen Steckdose möglich. Praktisch ist auch die Tatsache, dass für den Transport im Bundle eine Tragetasche mit dabei ist, in der die Station, das Solarpanel und Zubehör verstaut werden kann.

Weitere Details nennt Jackery noch nicht, erste Bilder verraten aber die Anschlussmöglichkeiten. Auf der Front gibt es abermals ein Display, eine LED-Licht, ein Zigarettenanzünder-Anschluss, 2x USB-C mit je 100 Watt, 2x USB-A mit je 18 Watt sowie eine herkömmliche Steckdose. Die Fotos zeigen die US-Version, die EU-Variante wird dann natürlich eine EU-Steckdose aufwiesen.

Ab dem 1. September wird man den neuen Jackery Solargenerator 300 Plus einzeln für 349 Euro kaufen können, das Paket mit mobilem Solarmodul kostet 449 Euro. Wir melden uns zum Verkaufsstart dann noch einmal bei euch.

Jackery Solargenerator 600 Plus und 1000 Plus

Die Plus-Serie mit LiFePO4-Akku-Technolgie erhält weiteren Zuwachs. Der Jackery Solargenerator 600 Plus bietet 600 Wh, 2x USB-C, 2x USB-A sowie drei herkömmliche Steckdosen. Die größere Variante 1000 Plus verfügt über die gleichen Anschlüsse, bietet aber mit 1000 Wh mehr Power. Außerdem wird es auch zusätzliche Akku-Module für die 1000 Plus Station geben. Weitere Details zu den Varianten 600 und 1000 fehlen noch, auch Preise sind bisher nicht bekannt. Man kann davon ausgehen, dass die neuen Powerstations ebenfalls ab dem 1. September verfügbar gemacht werden.