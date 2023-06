Jackery stellt Solargenerator 2000 Plus mit LiFePO4-Akku und App vor

Endlich steigt auch der führende Anbieter Jackery auf LiFePO4 um. Der neue Solargenerator 2000 Plus bietet LiFePO4-Akkus und kommt mit einer Ausgangsleistung von 3000 Watt sowie einer Kapazität von 2042 Wattstunden. Doch das noch nicht genug: Mit den neuen Battery Packs, die jeweils 2 kWh bieten, kann die Gesamtkapazität auf 12 Kilowattstunden ausgebaut werden. Die Powestation selbst bietet gummierte Aluminiumräder und einen ausziehbare Griff für einen besseren Support, zudem kann man über die Jackery-App das System überwachen und den Live-Status abrufen.

In 1,7 Stunden lässt sich die Powerstation per Steckdose voll aufladen, mit sechs Jackery SolarSaga 200W-Solarmodulen in 2 Stunden. Zusätzlich können die 2 kWh Battery Packs ebenfalls mit bis zu sechs Modulen parallel geladen werden. Dank der Kombination aus eigens entwickelter Schnellladetechnologie und intelligentem Batteriemanagementsystem (BMS) sorgen abgestufte Ladealgorithmen für mehr Sicherheit und verlängern die Lebensdauer der Akkus um bis zu 50 Prozent. So ist der Explorer 2000 Plus mit 4.000 vollständigen Be- und Entladezyklen (auf 70 Prozent) und damit einer Lebensdauer von über 10 Jahren bei einem einmal täglichen Einsatz äußerst nachhaltig.

Der Jackery Solargenerator 2000 Plus liefert eine Dauerleistung von 3000 Watt und eine kurzzeitige Spitzenleistung von bis zu 6000 Watt. Als Anschlüsse stehen drei Schuko-Steckdosen (230 Volt), zwei USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W), zwei USB-C (100 W) und eine 12-Volt-Buchse zur Verfügung. Die neue Powerstation 2000 Plus von Jackery ist bei einer Größe von 47,3 x 35,9 x 37,3 cm und einem Gewicht von 27,9 kg dank Trolley-Format mobil. Erweitern lässt sich die Kapazität mit bis zu fünf Battery Packs, indem die kleinen Kraftpakete mit jeweils 2042,8 Wh – bei Maßen von 47 x 33,1 x 23,1 cm und einem Gewicht von 19,8 kg – auf die Powerstation gestellt und mit dem beiliegenden DC-Kabel verbunden werden.

Mit 5 Jahren Garantie ist das neue Modell als Standalone Powerstation, als Solargenerator mit Panel sowie als vergünstigte Sets mit Battery Packs ab dem 14. Juni 2023 über Jackery.de, Amazon.de und den Fachhandel erhältlich. Der Preis liegt für den Solargenerator 2000 Plus bei 2.299 Euro, für ein Battery Pack bei 1.599 Euro und als Solargenerator mit der Powerstation plus SolarSaga 200W Modul bei 2.899 Euro. Zum Produktlaunch wird es nicht nur das Explorer Kit 4000 – bestehend aus Powerstation und einem Battery Pack – zum vergünstigten Preis von 3.799 Euro sowie das Solargenerator Kit 4000 200W inklusive Solarpanel für 4.399 Euro geben. Jackery legt beim Kauf der 2000 Plus Powerstation, des entsprechenden Solargenerators oder eines der Kits zwischen dem 14. und 20.6. über Jackery.de oder den Amazon Shop ein SolarSaga 200W Solarpanel kostenlos obendrauf.