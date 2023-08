Belkin BoostCharge Pro: Neue Powerbank für die Apple Watch

Die Marke Belkin ist für sein hochwertiges und in den meisten Fällen leider auch recht hochpreisiges Zubehör bekannt. In dieser Woche hat uns mal wieder eine Neuerscheinung erreicht, die wir euch näher vorstellen möchten. Bereits der offizielle Name hat es in sich: Das Belkin BoostCharge Pro „Schnelles kabelloses Ladegerät für die Apple Watch mit 10K-Powerbank“.

Ist damit schon alles gesagt? Sicherlich nicht. Das 109,99 Euro teure Ladegerät verfügt über einen integrierten Charger für die Apple Watch und einen zusätzlichen USB-C-Anschluss. Über diesen kann der 10.000 mAh fassende Akku nicht nur aufgeladen werden, es können auch Kabel zum Laden anderer Geräte angesteckt werden. Das beste Beispiel ist hier sicherlich das iPhone.

Schnelllademodus für die Apple Watch

Die 13,54 x 5,56 x 2,87 Zentimeter große und 240 Gramm schwere Powerbank von Belkin liefert dabei eine ziemlich ordentliche Performance. Der Apple Watch Charger ist offiziell von Apple zertifiziert und kann unterstützte Uhren im Schnelllademodus versorgen. Mit 7,5 Watt Leistung kann eine Apple Watch Series 8 innerhalb von 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen werden. Und sollte eure Uhr bereits voll sein, könnt ihr auch eure AirPods mit einem drahtlosen Ladecase auf den Apple Watch Charger auflegen und aufladen.

Durch den USB-C-Anschluss an der Seite der Belkin-Powerbank können Geräte mit bis zu 20 Watt geladen werden. Das ist vielleicht kein sensationeller Wert, für das iPhone aber absolut ausreichend. Direkt neben dem USB-C-Port findet ihr vier kleine LEDs, die den Ladestand der Powerbank anzeigen können, sowie einen An/Aus-Schalter.

Was ich ganz praktisch finde: Die Powerbank verfügt auf Höhe des Apple Watch Chargers auch an der Unterseite eine kleine Einbuchtung. Das ist praktisch, wenn das Armband nicht komplett geöffnet werden kann. So kann die Powerbank nämlich trotzdem noch plan auf dem Tisch aufliegen und kippelt nicht. Nicht ganz so gut gefällt mir dagegen die Soft-Touch-Oberfläche, die Staub schon ziemlich magisch anzieht.

Es gibt deutlich günstigere Alternativen

Der K.O. kommt aus meiner Sicht am Ende beim Preis. Natürlich ist die Schnellladefunktion für die Apple Watch bei einer Powerbank noch ziemlich einzigartig, mir persönlich ist es aber wirklich egal, ob die Uhr in 45 Minuten oder 70 Minuten auf 80 Prozent geladen wird. Rund 100 Euro (Amazon-Link) Straßenpreis sind einfach eine Ansage, vor allem im Vergleich zur vergleichbaren Konkurrenz.

So bekommt ihr eine einfache Powerbank von iWalk mit 9.000 mAh und Apple Watch Charger sowie integriertem Lightning-Kabel derzeit für knapp 35 Euro. Und die ziemlich futuristisch aussehend Powerbank von Newdery gibt es für 49,99 Euro, hier ist darüber hinaus sogar noch ein USB-C-Kabel mit integriert.