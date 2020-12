Café International: Brettspiel-Klassiker kostet heute nur 1,99 Euro

Erst im Sommer dieses Jahres wurde Café International (App Store-Link) aktualisiert und erlaubt auch plattformübergreifende Online-Partien. Und heute könnt ihr den Klassiker für iPhone und iPad günstiger kaufen. Statt 4,99 Euro werden nur noch 1,99 Euro fällig.

Ziel, der Kombination aus Strategie- und Kartenlege-Spiel ist es, in einem belebten Café immer passende Gäste an einem Tisch zu platzieren und damit Punkte einzufahren. Doch dabei gibt es einige Dinge zu beachten: Nicht alle Gäste vertragen sich miteinander. So sollte man darauf achten, dass am Tisch nicht zu viele Damen und nicht zu viele Herren sitzen, auch die Nationalität gilt es zu berücksichtigen.

Auf einem Kartenstapel stehen dazu pro Spielrunde fünf Karten für jeden Spieler zur Verfügung, von denen maximal zwei Karten pro Runde gespielt werden dürfen. Hat man keine passenden Gäste zur Hand, um einen neuen Tisch zu eröffnen oder Besucher an bereits besetzte Tische zu platzieren, kann man die Gäste notfalls auch an der Bar parken. Da es im Verlauf des Spiels einen immer größeren Punktabzug für Bargäste gibt, sollte man versuchen, die Karten möglichst rund um die normalen Vierer-Tische abzulegen.

Zusätzlich gibt es einen weiteren Spielmodus, in dem man gegen die Zeit antritt, wer möchte kann auch eine Solitär-Variante ausprobieren. Die Grafiken sind bei weitem kein Highlight, reichen aber auch vollkommen aus. Besonders auf dem iPad und dem großen Bildschirm ist Café International eine Empfehlung.