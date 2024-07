Chargeasap Connect Pro: Weltweit erstes magnetisches Kabel mit 100W und LED-Display

Das in Sydney, Australien ansässige Unternehmen Chargeasap hat bereits in der Vergangenheit mit einigen Crowdfunding-Kampagnen auf sich aufmerksam gemacht – darunter auch die 25.000 mAh-Powerbank Chargeasap Flash Pro Plus oder das Chargeasap Zeus Ladegerät mit 270 Watt Leistung. Nun ist man erneut mit einem spannenden Produkt bei Kickstarter vertreten.

Noch bis zum 24. August dieses Jahres kann man bei der bekannten Crowdfunding-Plattform Kickstarter das neue Chargeasap Connect Pro, ein magnetisches Ladekabel mit 100 Watt Leistung und integriertem LED-Display, mit einem Betrag unterstützen. Laut Chargeasap ist das Ladekabel das weltweit erste seiner Art und unterstützt sowohl 100W USB-C PD als auch 27W Apple Fast Charge.

„Laden Sie alle USB-Geräte mit nur einem Kabel auf […]: Es funktioniert mit allen drei gängigen USB-Typen: USB-C, Apple Lightning und Micro-USB […]. Sobald die kompatiblen Spitzen in die Geräte eingesteckt sind, wird es zu einem universellen USB-Kabel, das mit allen modernen USB-Geräten wie Smartphones, Tablets, USB-C PD-Geräten einschließlich Laptops, Kameras, GoPros, Lautsprechern, Kopfhörern, Nintendo Switches, Mikrofonen und sogar Drohnen kompatibel ist […].“

So berichtet Chargeasap über das eigene Connect Pro-Kabel. Letzteres verfügt zudem über ein integriertes Leistungsmessgerät, dessen Werte auf einem LED-Bildschirm angezeigt werden. So kann man auf einen Blick sehen, ob alle Geräte mit maximaler Geschwindigkeit geladen werden. Auch ein Macbook wird mit voller Geschwindigkeit geladen: Mit 100W Power Delivery 3.0 PPS kann entspricht das magnetische Ladekabel der maximalen Ladegeschwindigkeit des originalen Apple USB-C Kabels.

Lightning-Schnellladung für Apple-Geräte

Connect Pro ist das darüber hinaus das weltweit erste magnetische Kabel, das die 27W Apple-Schnellladung für Lightning-Geräte wie die iPhone 14-Reihe und frühere Generationen vollständig unterstützt. „Durch die Überwindung der Apple-Chip-Beschränkungen ist dies ein bedeutender Meilenstein, den frühere magnetische Kabel nicht erreichen konnten“, berichtet Chargeasap. „Wir sind stolz darauf, das erste magnetische Kabel zu sein, das sowohl die maximale Ladegeschwindigkeit des Apple iPhone 14 als auch des iPhone 15 unterstützt.“

Das Chargeasap Connect Pro ermöglicht auch eine bidirektionale USB 2.0-Datenübertragung mit voller Geschwindigkeit (480 Mbit/s) zwischen beliebigen USB-Geräten. Und auch die magnetische Verbindung kann sich sehen lassen: Die Kabelsätze sind mit Neodym-Magneten der Güteklasse N52 ausgestattet, die als die stärksten handelsüblichen Magnete der Welt bekannt sind. Diese Magnete sind stark genug, um bis zu 1,1 kg zu tragen, einschließlich Geräten wie dem 682 g schweren iPad Pro. Ergänzt wird diese Funktion durch einen Verriegelungsmechanismus, der eine sicherere Verbindung und eine längere Lebensdauer gewährleistet.

Jedes Kabelset enthält ein 1,2 m langes Kabel und eine bevorzugte Spitze, mit Farboptionen in Schwarz und Gunmetal. Optional ist auch ein 2 Meter langes Kabel erhältlich, zudem vergibt der Hersteller eine 15-jährige Garantie auf das Produkt. Bei Kickstarter wurde die Kampagne von derzeit knapp 1.900 Personen schon kurz nach dem Start erfolgreich unterstützt: Es wurden 9.300 Euro von Chargeasap benötigt, zusammengekommen sind bereits etwas mehr als 93.000 Euro. In einem Super Early Adopter-Special kann das Connect Pro-Kabel derzeit noch zum Preis von 19 USD (18 Euro) unterstützt werden – im Handel soll später ein offizieller Preis von 60 USD für das Accessoire fällig werden. Die Auslieferung soll ab Oktober dieses Jahres erfolgen. Ein kleines YouTube-Video von 9to5Mac zeigt euch das Ladekabel abschließend in audio-visueller Form.