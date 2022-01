Chargeasap Flash Pro Plus: Die ultimative Powerbank für Apple-User?

Erst kürzlich haben wir euch über die Ergebnisse eines aktuellen Vergleichs von Stiftung Warentest zum Thema mobile Powerbanks informiert. Während es dort um klassische Stromspender mit bis zu 20.000 mAh Kapazität ging, gibt es noch weitere Hochleistungs-Geräte, die unter anderem auch MacBooks aufladen und dazu kleine Extras wie induktives Laden oder einen Apple Watch-Ladepuck bereitstellen.

Als mir nun die neue Chargeasap Flash Pro Plus Powerbank auf den Schreibtisch flatterte, war ich mehr als nur erstaunt. Eine Kapazität von satten 25.000 mAh, ein kleines OLED-Display mit wichtigen Infos zu Akkustand, Ladegeschwindigkeit und mehr, insgesamt vier Ports (3x USB-C, 1x USB-A), sowie praktischerweise einen Apple Watch-Ladepuck und auch eine MagSafe-Ladeplatte mit seltenen 15W Leistung auf der Oberseite. Diese Features hat mir sonst bisher noch keine Powerbank in so geballter Form geboten.

Die Voraussetzungen sind jedenfalls herausragend. Laut des australischen Herstellers Chargeasap wurde diese Version der Powerbank exklusiv für Apple-User entworfen und wirbt in der Produktbeschreibung mit einem „powered by Tesla“-Zusatz. „Flash Pro Plus ist die ultimative Powerbank powered by Tesla, die tragbar, schnell und langlebig ist, um sicherzustellen, dass ALLE Ihre Geräte wirklich mit Ihrem Leben Schritt halten können. Entwickelt für Apple-User, damit Sie bis zu 6 Geräte gleichzeitig aufladen können, z.B. Ihr MacBook, iPhone, iPad und Ihre Apple Watch.“

Flash Pro Plus wurde speziell für Apple-User entwickelt

Diese Eigenschaften haben auch ihren Preis: Auf der Website von Chargeasap wird für die Flash Pro Plus-Powerbank ein Preis von 319 australischen Dollars angegeben, was aktuell etwa 202 Euro entspricht. Ebenfalls möglich ist eine Bestellung über das Kickstarter-Portal Indiegogo, wo die Powerbank in der „Pro“-Variante für Android-User angeboten wird, aber über einen kleinen Aufpreis von 10 USD auch zur „Pro Plus“-Version für Apple erweitert werden kann. Dort zahlt man ab 159 USD (ca. 142 Euro), der Versand erfolgt weltweit ab diesem Monat.

Die Chargeasap Flash Pro Plus-Powerbank kommt mit einigen hervorragenden Funktionen daher, die wir in Kurzform nicht unerwähnt lassen wollen:

Unterstützt 20W Apple Fast Charge

100W Power Delivery 3.0 für das Aufladen von 16″-MacBooks

Voll geladen in 1 Std. 10 Min.

1,3″ OLED-Display für präzise Akkustandsanzeige

Unterstützt Huawei Supercharge, Oppo Flash Charge, Vivo Flash Charge

iPhone 12/3 MagSafe Charger mit bis zu 15W

5W-Ladepuck für alle Apple Watch-Generationen

190W Output zum gleichzeitigen Aufladen von sechs Geräten

3x USB-C-Ports (100W PD, 60W PD und 20W PD)

1x USB-A-Port mit 50W, QC 3.0 und SVOOC

Geräteladung binnen 70 Minuten (80 Prozent in 45 Minuten)

Im Gepäck bei allen Flügen erlaubt

Der Flash Pro Plus besteht aus einem Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akku, der während seiner Lebensdauer bis zu 2.000 Akkuzyklen ermöglichen soll. Der Hersteller gibt an, dass dies für eine Nutzungsdauer von mindestens fünf Jahren ausreichen wird – und dann müsste man die Powerbank wirklich jeden einzelnen Tag aufladen und wieder entladen. Das Gehäuse und die beiden magnetischen Ladeflächen auf der Oberseite wurden aus eloxiertem Aluminium gefertigt, das auch in der Luftfahrt zum Einsatz kommt. Unser Flash Pro Plus-Modell kommt der spacegrauen Version von Apples MacBooks und Co. sehr nahe und trägt mit Maßen von 15,85 x 8,7 x 2,85 cm sowie einem Gewicht von knapp 584 Gramm auch nicht allzu dick auf.

Persönliche Highlights: OLED-Display und MagSafe-Platte

Ein persönliches Highlight des Chargeasap Flash Pro Plus ist das kleine, aber feine 1,3″ große OLED-Display, das nützliche Infos zum aktuellen Status der Powerbank ausgibt. Für alle vier kabelgebundenen Ports (3x USB-C, 1x USB-A) gibt es während des Ladevorgangs Informationen zu Volt, Ampere und Watt, zudem wird die aktuelle Restkapazität des Akkus in Prozent sowie die Temperatur im Inneren angezeigt.

Als langjährige Apple-Usern ist neben den vier USB-Ports auch die MagSafe-Ladeplatte und der Apple Watch-Ladepuck ein echter Gewinn. Schaltet man die Powerbank über den seitlichen Button an, leuchtet das Display sofort auf und zeigt die aktuellen Werte an. Dann lassen sich auch iPhone 12/13 und eine Apple Watch auf die magnetischen Ladeflächen legen, und werden sofort geladen. Ich war erstaunt, wie stark der MagSafe-Magnet der Powerbank war: Hier verrutscht während des Ladevorgangs bei meinem iPhone 12 Pro rein gar nichts. Selbst mit einem Ledercase war die MagSafe-Funktion wie gewohnt nutzbar.

In Ermangelung eines entsprechenden 100W-Ladegeräts konnte ich die Powerbank zwar nicht binnen 70 Minuten auf 100 Prozent bringen, aber mit meinem 65W-Ladegerät samt USB-C-Kabel war der Chargeasap Flash Pro Plus in etwa 2 Stunden komplett aufgeladen – das kann sich sehen lassen. Auch mein MacBook Air konnte über die Powerbank problemlos mit Strom befüllt werden, hier reichte eine volle Akkukapazität für mehr als eine MacBook-Aufladung binnen ca. 1,5 Stunden. Ob mit der MagSafe-Ladeplatte wirklich die vollen 15W erreicht wurden, kann ich nicht einschätzen, gefühlt brauchte mein iPhone 12 Pro doch etwas länger als mit Apples MagSafe-Ladezubehör.

Insgesamt jedoch ist der Chargeasap wohl eines der komplettesten und leistungsfähigsten mobilen Akkus, die der Markt derzeit bereithält. Vor allem Reisende und Berufstätige, die viel mobil arbeiten und eine umfassende Lösung für all ihre Geräte benötigen, sollten sich diese nicht ganz günstige, dafür aber in ihrer Flexibilität ungeschlagene Powerbank auf jeden Fall genauer ansehen.