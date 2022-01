Stiftung Warentest testet 19 verschiedene Powerbanks

Ich bin mir sicher, dass jeder von euch schon mal eine Powerbank in den Händen gehalten hat. Die meisten werden auch einen dieser kleinen Akkus in der Schublade liegen haben, möglicherweise ist er sogar regelmäßig im Einsatz. Aber welches Modell ist eigentlich das beste? Eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist.

Ein Expertenteam von Stiftung Warentest sich der Sache angenommen und 19 verschiedene Powerbanks auf Herz und Nieren getestet. Am Ende hat man dort deutlich mehr Möglichkeiten, als wir es haben – so hat man unter anderem alle Powerbanks auch auf ihre Sicherheit hin überprüft. Die gute Nachricht: Keines der Modelle geriet in Brand oder explodierte. Nur beim Sturztest gab es den einen oder anderen Schaden.

Den kompletten Test mit allen Ergebnissen könnt ihr in der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest nachlesen. Dort kam man zum folgenden Rat:

Am besten ist Amazon Basics Power­bank 20.100 mAh für 30 Euro. Auch relativ günstig und fast so gut: Anker PowerCore Essential 20000 PD (40 Euro). Unter denen mit 10 000 Milli­ampere­stunden Kapazität liegen Hama Power Pack PD10-HD (35,50 Euro) und Conrad Volt­craft Power­bank WPB-10 000 (31 Euro) vorn. Letztere lädt auch kabellos per Induktion.

Für mich ist die Sache übrigens ganz klar: Von den getesteten Powerbanks würde ich auf jeden Fall zu den Testsiegern mit 20.000 mAh Kapazität greifen. Immerhin bieten diese doppelt so viel Saft zum gleichen Preis. Das dürfte in den meisten Fällen gegenüber der Größe ein Vorteil sein – denn wenn es auf kompakte Maße für die Handtasche ankommt, dann sind ohnehin noch kleinere Modelle zu empfehlen.

Außer Konkurrenz hat die Stiftung Warentest übrigens auch noch einen Blick auf Apples MagSafe Batterie geworfen, die Einschätzung könnt ihr online abrufen. Das wenig überraschende Fazit: „Der MagSafe-Akku ist direkt auf aktuelle iPhones zuge­schnitten und entsprechend leicht zu hand­haben. Damit ist er aber auch weniger flexibel und zudem weit­aus teurer als klassische Power­banks.“

Gespannt bin ich aber auf eure Meinung: Welche Powerbank habt ihr aktuell im Einsatz? Seid ihr zufrieden? Was kann euer tragbarer Akku möglicherweise besonders gut? Warum würdet ihr ihn empfehlen? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare.

