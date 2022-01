Xiaomi Mi Smart Air Fryer: Smarte Heißluftfritteuse mit 3,5L Volumen ausprobiert

Heißluftfritteusen gehören nicht unbedingt zu unserem Kerngeschäft. Trotzdem hat es das ein oder andere Gerät durchaus schon einmal in unsere Berichterstattung geschafft. Vor allem Kollege Fabian wird nicht müde, seinen heißgeliebten Philips AirFryer anzupreisen. Doch bekanntlich haben auch andere Konzerne schöne Produkte – und so wollen wir euch nun über die smarte Xiaomi Mi Smart Air Fryer informieren.

In der Vergangenheit hatten wir den Mi Smart Air Fryer bereits in einem Artikel verarbeitet, seinerzeit ging es um ein stark reduziertes Black Friday-Angebot für die Heißluftfritteuse. Mit einem Preis von 76,99 Euro wie damals können wir aktuell leider nicht dienen, aber ProShop bietet das Modell momentan zum günstigsten Onlinepreis von 84,90 Euro (zum Angebot) inklusive Versand bei zwei- bis viertägiger Lieferzeit an. Mittlerweile konnten auch wir unser Exemplar über einen längeren Zeitraum angemessen ausprobieren und wollen euch daher erste eigene Eindrücke vermitteln.

Daher zunächst ein paar grundsätzliche Daten: Die Heißluftfritteuse von Xiaomi ist mit einem Fassungsvermögen von 3,5 Litern ausgestattet und verfügt neben einem OLED-Display zur Anzeige wichtiger Zubereitungsdetails auch über eine Anbindung per App. Über die Mi Home-Anwendung können Rezepte aufgerufen werden, die sich dann drahtlos auf den Mi Smart Air Fryer übertragen lassen, um die perfekten Garzeiten zu erreichen. Dies geschieht über WLAN, ist aber kein Muss. Auch über die Steuerung per Drehrad und Display auf der Frontseite lässt sich das Gerät bedienen.

Im Lieferumfang des Xiaomi Mi Smart Air Fryers ist neben dem Hauptgerät selbst samt fest angebrachtem Stromkabel von etwa einem Meter Länge auch die mit einer Anti-Haft-Beschichtung ausgestattete Schublade vorhanden, sowie ein kleiner Einsatz für den Boden dieser. Möchte man die Heißluftfritteuse auf zwei Ebenen nutzen, beispielsweise für mehrere Stücke Fleisch, gibt es darüber hinaus einen kleinen Grillrost, der in die Schublade gestellt werden kann.

Automatische Pausenfunktion und Schüttel-Erinnerung

Die Einbindung in das eigene WLAN ist über die Mi Home-App, die kostenlos im deutschen App Store geladen werden kann, schnell geschehen. Danach stehen über die WiFi-Verbindung zur Fritteuse zahlreiche Voreinstellungen und Rezepte bereit, um Lebensmittel wie Pommes, Kartoffelspalten, Hähnchen, Burger-Patties oder Gemüse bestmöglich verwerten zu können. Sie können in der App einfach ausgewählt werden, und werden dann automatisch zum Mi Smart Air Fryer zur Anwendung übertragen. In diesem Bereich gab es bei meiner Fritteuse keinerlei Probleme. Wer möchte, kann über die App auch Sprachbefehle per Google Assistant einrichten, um die Heißluftfritteuse so beispielsweise ein- oder ausschalten zu können.

Im Normalfall reicht es aber auch absolut aus, den Mi Smart Air Fryer über das OLED-Display und das Drehrad auf der Vorderseite zu bedienen. Gerade wenn man weiß, wie lange bestimmte Produkte in der Fritteuse benötigen, erübrigt sich der Weg über die Mi-App. Ich beispielsweise hatte vor dem Mi Smart Air Fryer ein kleines Basismodell des Philips AirFryers, bei dem ich ohne App und Voreinstellungen auskommen musste. Hier hieß es, probieren geht über studieren, um die optimalen Temperaturen und Zeiten herauszufinden. Grundsätzlich ähneln sich aber die Zubereitungszeiten und -temperaturen mit dem Mi Smart Air Fryer.

Zu den spannenden Features während der Zubereitung gehört zum einen eine automatische Pausenfunktion, wenn die Schublade der Heißluftfritteuse im Vorgang geöffnet wird. Will man beispielsweise die Pommes kurz schütteln, ist dies so problemlos möglich. Wird die Schublade wieder eingeschoben, macht der Mi Smart Air Fryer genau dort weiter, wo er aufgehört hat. In der App ist es darüber hinaus auch möglich, bei längeren Garzeiten zwischendurch Pieptöne ausgeben zu lassen, um auf die Notwendigkeit zum Schütteln oder Wenden aufmerksam zu machen.

Gute Reinigungseigenschaften und leises Lüftergeräusch

Im Vergleich zu meinem Vorgänger von Philips kann ich zudem sagen, dass das Lüftergeräusch des Mi Smart Air Fryers etwas leiser ist und weniger an ein großes Industriegebläse erinnert. Beim Xiaomi-Modell ist zudem das Gebläse auf der Oberseite des Air Fyers von einem Gitter abgedeckt, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Praktisch sind auch die kleinen durchlässigen Lamellen an den Seiten des Zubereitungs-Korbes: Sie ermöglichen eine verbesserte Luftzirkulation während des Garvorgangs. Und wenn Fleisch, Gemüse, Backwaren oder Pommes für eine entsprechende Verschmutzung gesorgt haben, kann die Schublade mit Korb sowie der Bodeneinsatz des Mi Smart Air Fryers ohne Probleme in der Spülmaschine gereinigt werden. Im Vergleich zum Philips AirFryer gibt es hier auch kein mühsam zu reinigendes Metallgitter, an dem gerne einmal Teile von Brötchen oder Pommes kleben geblieben sind.

Mit dem Xiaomi Mi Smart Air Fryer sind darüber hinaus Temperaturen zwischen 40 und 200 Grad möglich, die neben dem Braten und Backen von Lebensmitteln bei höheren Gradzahlen auch ein mehrstündiges Fermentieren von Joghurt bei 40 Grad, das Trocknen von Fleisch oder Obst bei 60 Grad oder auch das Auftauen von Lebensmitteln bei 45 Grad erlauben. Das Gebläse passt sich dabei der Temperatur an und wirbelt mit 1.800 Umdrehungen/Min. bei niedrigen bzw. 2.600 Umdrehungen/Min. bei höheren Temperaturen umher.

Mit einem Fassungsvermögen von 3,5 Litern ist die Xiaomi-Heißluftfritteuse sicherlich kein Kandidat für größere Familien oder sehr hungrige Personen. Für meinen Haushalt, in dem in fast allen Fällen entweder für eine oder zwei Personen gekocht wird, hat sich die Größe jedoch sehr bewährt. Dank der Heißluftfritteuse bleibt der energiehungrige Backofen in fast allen Fällen ausgeschaltet, da der Air Fryer viele der Aufgaben übernommen hat – und zudem keine Aufwärmphase benötigt. Von mir bekommt der Xiaomi Mi Smart Air Fryer daher eine absolute Empfehlung. Weitere Informationen zum Gerät gibt es auch auf der offiziellen Produktseite von Xiaomi.