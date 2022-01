NeoTaste: Niedersächsisches Start-Up erhält Millionen-Investment

Habt ihr schon von der App NeoTaste (App Store-Link) gehört? Letztere ist eine Anwendung für den Gastronomie-Bereich, die den Usern standortabhängig exklusive Gutschein-Deals in ihrer Umgebung anbietet und somit die (Neu-) Entdeckung der kulinarischen Szene vor Ort ermöglicht. Seit dem Markteintritt im August 2021 haben via NeoTaste bereits über 20.000 Nutzer und Nutzerinnen in fünf Städten – Oldenburg, Osnabrück, Düsseldorf, Bochum und Hannover – Voucher in über 250 teilnehmenden Restaurants eingelöst.

Für Inhabende von teilnehmenden Lokalitäten bietet NeoTaste inmitten der Corona-Pandemie die Möglichkeit, ohne Zusatzkosten durch die Bereitstellung von Gutscheinen neue Zielgruppen und Kunden bzw. Kundinnen erschließen zu können sowie für Auslastung in Off-Peak-Phasen zu sorgen. So wird die Besetzung der andernfalls freien Tische gefördert und unnötiger Leerlauf in Küche und Service vermieden. Die ausgegebenen Voucher können auch jederzeit an veränderte Kapazitäten oder gestiegene Gastzahlen angepasst werden, um flexibel in jeder Situation einsetzbar zu sein. Zudem erhebt NeoTaste für die Kooperation keine Gebühren.

Wie NeoTaste nun in einer E-Mail an uns mitteilt, hat das niedersächsische Start-Up aus Osnabrück ein Investment in Millionenhöhe von der //CRASH Unternehmensgruppe (u.a. Ashampoo) aus Rastede bei Oldenburg erhalten, „eine Bestätigung für das innovative Konzept von NeoTaste als App zur Erkundung der lokalen Gastronomie-Szene in verschiedenen deutschen Städten“, so das Entwicklerteam.

NeoTaste mit erstem Michelin-Partner

Seit dem Markteintritt im August 2021 befindet sich NeoTaste auf einem anhaltenden Expansionskurs und ist aktuell in fünf Städten sowie über 250 Restaurants und Bars verfügbar. Die NeoTaste-App für das iPhone ist zudem zeitweise bis auf Platz 12 der App Store-Charts geklettert. Erst kürzlich begrüßte das Start-Up mit dem Düsseldorfer Bistro Fatal seinen ersten mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Gastronomie-Partner.

Mit NeoTaste lassen sich nach Anmeldung und Zugriff auf die Ortungsdienste des iPhones entsprechende Gastronomie-Deals von teilnehmenden Restaurants, Imbissen und Cafés aufrufen, entweder in einer Karten- oder Listenansicht. Entsprechende Teilnehmer können als Favoriten markiert werden, und auch Deals gleich über die App gebucht werden. Oft steht pro Tag eine begrenzte Anzahl an Gutscheinen zur Verfügung, so dass es sich lohnt, regelmäßig in die App hineinzuschauen. Auf diesem Weg lassen sich auch lokal neue Gastronomie-Anbieter entdecken.