Feastr: Ernährungsplan für iOS jetzt mit Trink-Info, Kalorienziel und mehr

Auch wenn der erste Monat des neuen Jahres bereits ins Land gezogen ist, dürften bei vielen noch die Weihnachtspfunde auf den Hüften lagern oder die Neujahrsvorsätze im Hinterkopf sein. Möchte man sich bewusster mit der eigenen Ernährung beschäftigen, um persönliche Ziele zu erreichen, empfiehlt sich eine App, die als Ernährungsplan und -berater agiert.

Schon seit einigen Jahren mischt Feastr (App Store-Link) in diesem Genre im App Store mit. Die Anwendung lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt dazu iOS bzw. iPadOS 12.4 oder neuer, sowie rund 56 MB eures Speicherplatzes. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

Feastr sieht sich als Ernährungsplan und -berater, mit dem sich der Weg zu einer gesünderen Ernährung gehen lässt. Insgesamt kann in der App zwischen vier großen Zielen für die Zukunft ausgewählt werden: Zunehmen, Abnehmen, Gewicht halten oder Muskelaufbau. Die App stellt dazu einen Ernährungsplan zusammen, der sich täglich aus drei Gerichten für morgens, mittags und abends zusammensetzt. Oftmals sind dies gesunde Salate oder fleischarme Gerichte, sowie kleine Sandwiches, Joghurts oder Quarkspeisen mit Beilagen. Zudem gibt es Schritt-für-Schritt-Kochanleitungen, einen Restaurant-Guide, Hilfe beim Intervallfasten und einen Chat mit einem Team von Ernährungsexperten und -expertinnen.

Bei Unverträglichkeiten: Lebensmittel von der Verwendung ausschließen

Seitdem wir im Januar 2018 Feastr erstmals bei uns im Blog vorgestellt haben, ist eine Menge Zeit vergangen, und auch bei Feastr ist einiges passiert. Gerade in den letzten Monaten gab es zahlreiche größere Updates für die Ernährungs-App, die neue Features und Verbesserungen mit sich gebracht haben.

So gibt es unter anderem nun die Möglichkeit, bestimmte Lebensmittel von der Verwendung auszuschließen – dies bietet sich insbesondere bei Personen an, die Allergien aufweisen. Zudem können nun alle Rezepte durchsucht und Filter angewandt werden, um eine passende Auswahl präsentiert zu bekommen.

Mit dem kürzlich erfolgten Update auf Version 3.4 von Feastr ist es zudem nun möglich, eigene Einträge für die Einkaufsliste zu erstellen, so dass man nicht mehr mit zwei Listen durch den Supermarkt laufen muss. Schon Ende Dezember 2022 gab es mit v3.0 die Option, Kalorienziele für den Tag zu setzen und daran angepasste Ernährungspläne zu erhalten, die Energieverteilung auf Mahlzeiten zu verteilen, sowie Makronährstoffziele für Proteine, Kohlenhydrate und Fette zu integrieren. Auch spezielle Ernährungspläne für Schwangere und Stillende wurden hinzugefügt, ebenso wie eine Trink-Info, um auf einen Blick sehen zu können, wie viel man am Tag trinken sollte. Einzug gehalten in die App haben auch insgesamt 50 neue Rezepte und Hinweise fürs Intervallfasten.

Feastr wird im App Store mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen bewertet und lässt sich grundsätzlich kostenlos verwenden. Wer alle Funktionen nutzen möchte, kann ein Abo abschließen, das monatlich 14,99 Euro bzw. 69,99 Euro/Jahr kostet.