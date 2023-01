Kuo: 2023 könnte ein Jahr ohne iPad-Veröffentlichung werden

Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo meldet sich mit einer Reihe von Tweets bei Twitter, dieses Mal zum Thema iPad. Er geht davon aus, dass Apple in diesem Jahr kein iPad veröffentlichen wird. Das wäre das erste Mal seit zehn Jahren, dass dies der Fall wäre.

Kuo erklärt bei Twitter, dass der Konzern aus Cupertino für die nächsten 9 bis 12 Monate kein Tablet in der Timeline habe, und das iPad mini, eines der Modelle, das eine Aktualisierung am dringendsten notwendig hat, erst im Jahr 2024 ein Update erhalten werde. Kuo berichtet:

(4/4)

Thus, I’m taking a cautious approach to iPad shipments for 2023, predicting a YoY decline of 10-15%. Nevertheless, I’m positive about the foldable iPad in 2024 and expect this new model will boost shipments and improve the product mix.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023