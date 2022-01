Probleme mit iCloud: Apple stellt Bugfix für Drittanbieter-Apps bereit

In den vergangenen Monaten gab es einige Probleme bei Drittanbietern von Apps, die auf Apples iCloud- oder CloudKit-Funktionen zurückgreifen. Unter anderem berichtete das Team von 9to5Mac über diese andauernden Vorkommnisse, die sich zumeist auf Synchonisations-Probleme mit Apples Cloud-Infrastruktur bezogen.

Einige Entwickler und Entwicklerinnen berichten allerdings nun, dass sie von Apple mitgeteilt bekommen haben, dass man sich des Problems bewusst sei und an einem Bugfix gearbeitet habe. Auch weitere Details zu den Hintergründen habe Apple den Entwickelnden mitgeteilt.

So erklärt 9to5Mac das Problem und die Behebung dieses durch Apple. Bei Twitter meldete sich unter anderem die Entwicklerin Becky Hansmeyer, die unter anderem mit der App YarnBuddy im App Store vertreten ist.

Regarding the recent iCloud sync issue, I received a very kind and detailed response from Apple indicating that the underlying issue causing the 503 errors/sync failures has been fixed! 🎉 (Please share!)

