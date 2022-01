Milo and the Magpies: Neues Point-and-Click-Abenteuer um Elstern und Katzen

Wir freuen uns immer wieder, wenn es Entwicklerteams schaffen, hochwertige Premium-Games in den App Store zu bringen, die sich über einen Einmalkauf finanzieren. Mit Milo and the Magpies (App Store-Link) ist nun ein weiterer solcher Titel im deutschen App Store erschienen, der für 1,99 Euro für iPhones und iPads erhältlich ist. Das Spiel kann ab iOS/iPadOS 9.0 oder neuer installiert werden und benötigt etwa 170 MB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung ist schon vorhanden.

„Der neugierige Kater Milo wird auf seinem Weg nach Hause von einigen lästigen Elstern aufgehalten. Hilf ihm, durch die Gärten der Nachbarn zu schleichen und dort verschiedene Rätsel zu lösen. Gelingt es dir, die störenden Vögel auszutricksen und Milo auf seiner abenteuerlichen Reise nach Hause zu führen?“

Neun Gärten, Rätsel und ein eigens komponierter Soundtrack

So berichtet das Entwicklerteam von Second Maze im deutschen App Store bezüglich der Hintergrundgeschichte des Spiels. Milo and the Magpies ist ein Abenteuer im klassischen Point-and-Click-Stil aus der Feder des Künstlers Johan Scherft. Seine handgemalten Hintergründe und Figuren sorgen während des Gameplays für eine idyllische Atmosphäre, und halten zudem viele kleine und liebevolle Details in den Umgebungen bereit.

In Milo and the Magpies begleitet man den Kater Milo durch insgesamt neun unterschiedliche Gärten. Dort kann die Samtpfote mit der Umgebung interagieren und muss kleine Rätsel im Stile von klassischen Point-and-Click-Adventures und Hidden Object-Games lösen. Neben den handgezeichneten Grafiken von Johan Scherft gibt es für jeden der neun verfügbaren Gärten auch ein eigenes Musikstück, das von Victor Butzelaar für das Spiel komponiert wurde. Das Team von Second Maze gibt zudem an, dass die Spieldauer von Milo and the Magpies bei etwa 1,5 Stunden liegt. Wenn ihr weitere Informationen in audio-visueller Form benötigt, schaut euch abschließend den kleinen YouTube-Trailer zum Spiel an.