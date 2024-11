ChatGPT: Mac-Version des Chatbots verwendet nun auch externe Apps

Im Sommer dieses Jahres hat OpenAI, das Unternehmen hinter dem Chatbot ChatGPT, auch eine eigene Desktop-App für macOS veröffentlicht. Diese lässt sich kostenlos auf der OpenAI-Website herunterladen und steht gegenwärtig in Version 1.2024.310 bereit.

Mit ChatGPT unter macOS wird die bequeme Nutzung des KI-basierten Sprachassistenten auch auf den Desktop-Rechnern von Apple ermöglicht, ohne dass ein Webbrowser erforderlich ist. Nun hat OpenAI ein frisches Update für den Chatbot unter macOS veröffentlicht, das eine spannende Neuerung mit sich bringt – vorerst allerdings nur für Personen mit einem kostenpflichtigen ChatGPT Plus-Abo sowie Teams. In den kommenden Wochen sollen dann auch ChatGPT Enterprise- und Edu-User Zugriff auf die neuen Features bekommen.

In der Desktop-App von ChatGPT gibt es jetzt eine Funktion namens „Work With Apps“, die es ermöglicht, mit anderen Apps zusammenzuarbeiten und entsprechende Inhalte aus diesen zur Weiterverarbeitung in den Antworten des Chatbots zu integrieren. OpenAI berichtet, dass auf diese Weise eine präzisere und kontextbezogene Unterstützung ermöglicht werde. Bislang ist das Feature mit Entwicklungsanwendungen wie Xcode und VS Code sowie mit Terminal, iTerm und TextEdit nutzbar.

Um mit kompatiblen Apps arbeiten zu können, hat man ChatGPT zu starten und in der Chatbar den „Work With Apps“-Button anzuklicken. Daraufhin öffnet sich eine Auswahl der möglichen einzusetzenden Anwendungen. Versendet man dann eine Anfrage, wird ChatGPT Inhalte aus diesen Apps in den Antworten integrieren. Geht man mit der Maus über das Banner der App, lässt sich einsehen, welche Inhalte ChatGPT in den Antworten eingebunden hat. Weiterhin berichtet OpenAI zum „Work With Apps“-Feature auf den eigenen Hilfe-Seiten:

„Dieser Inhalt wird Teil deines Chat-Verlaufs und wird in deinem Konto gespeichert, bis du ihn löschst. Sobald du einen Chat oder dein Konto löschst, werden die Chats innerhalb von 30 Tagen aus unseren Systemen gelöscht, es sei denn, sie wurden zuvor de-identifiziert und von deinem Konto getrennt, oder wir müssen sie aus Sicherheits- oder rechtlichen Gründen behalten.“

Wie eingangs bereits erwähnt, wird die neue Funktion zunächst für die ChatGPT Plus- und Teams-Kundschaft in einer ersten Betaversion zur Verfügung stehen, in den nächsten Wochen sollen dann Enterprise- und Edu-User hinzukommen. Wann die „Work With Apps“-Funktion auch für Gratis-Nutzer und -Nutzerinnen verfügbar gemacht wird, hat OpenAI bislang nicht mitgeteilt.

Screenshots: OpenAI.