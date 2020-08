Corona-Warn-App stürzt nach Update ab: So könnt ihr den Bug beheben

Es ist immer wieder ein spannendes Thema, nicht nur weil wir alle zusammen einen höheren zweistelligen Millionen-Betrag mitfinanziert haben: Die Corona-Warn-App (App Store-Link). Über die Probleme in der Vergangenheit haben wir schon zu Genüge berichtet und nun wäre es eigentlich an der Zeit, über etwas Positives zu berichten – wie etwa ein Update mit neuen Funktionen.

Aber Pustekuchen: Die gestern Abend veröffentlichte Version 1.2.0 der Corona-Warn-App scheint nicht auf allen iPhones problemlos zu laufen. Zahlreiche Nutzer beschweren sich über sofortige Abstürze nach dem Start, die Anwendung lässt sich nicht mehr öffnen.

Immerhin scheint es schon einen Weg zu geben, den Fehler zu beheben. Geht dazu in den iOS-Einstellungen unter Allgemein auf den Punkt „Hintergrundaktualisierung“ und aktiviert dort die Corona-Warn-App. Danach sollte die Anwendung wieder starten.

Kommen wir nun aber zu den Neuerungen, die dieses Update der Corona-Warn-App mit sich bringt. Die Entwickler lassen uns folgendes wissen:

Im Rahmen der Verbesserungen zur Barrierefreiheit wurden fehlende Voiceover-Texte ergänzt. Der Hinweis auf eine Risiko-Begegnung zeigt an, wann zuletzt eine Risiko-Begegnung stattgefunden hat. Wenn das Risiko seit 48 Stunden nicht mehr ermittelt wurde, zeigt die App auf dem Einstiegsbild und dem Detailbild der Risiko-Ermittlung ein unbekanntes Risiko an mit dem Hinweis, eine manuelle Risiko-Ermittlung durchzuführen.

Die App steht nun auch in den Sprachen Rumänisch, Bulgarisch und Polnisch zur Verfügung. Im Impressum können Sie mit tap auf die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse direkt einen Anruf initiieren bzw. eine E-Mail schreiben. Eine animierte Graphik zeigt Ihnen an, dass die Risiko-Ermittlung aktiv ist. Sie erhalten nun nach dem Onboarding einmalig eine Meldung, wenn die Hintergrundaktualisierung auf Ihrem Smartphone abgeschaltet oder eingeschränkt ist. Wenn Sie den Energiesparmodus aktiviert haben, wird Ihnen diese Meldung nicht angezeigt. Wenn Sie die manuelle Risiko-Ermittlung nutzen, zeigt Ihnen ein Zähler, wann die nächste Risiko-Ermittlung durchgeführt werden kann („Aktualisierung in hh:mm:ss“).