Das sind die Kindle-Angebote zum Prime Day 2024

Mein Job besteht daraus Texte im Internet zu lesen und eigene Texte zu tippen. Nach Feierband habe ich dann keine Lust mehr ein Buch in die Hand zu nehmen, jedoch ändert sich das Verhalten, wenn ich im Urlaub bin. Dann nehme ich mir die Zeit und lese gerne, allerdings nehme ich dafür keine klassischen Bücher mit, sondern meinen Kindle Paperwhite (Amazon-Link). Der ist kleiner und leichter und zudem für die Anzeige von Texten optimiert. Zum Prime Day könnt ihr den Paperwhite abermals günstiger kaufen.

Dank des E-Ink-Displays bietet der Kindle Paperwhite eine optimierte Textdarstellung, die auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar bleibt. Zudem ist die Akkulaufzeit beeindruckend, sodass man sich darüber keine Sorgen machen muss.

Der Kindle Paperwhite verfügt über ein 6,8-Zoll-Display und 16 GB Speicherplatz, ausreichend für eine große Sammlung an E-Books. Die einstellbare Farbtemperatur ermöglicht die Wahl zwischen warmen und kühlen Tönen. Der wasserfeste E-Book-Reader kann am Pool, im Meer oder in der Badewanne genutzt werden. Praktisch ist auch die Audible-Integration, die es ermöglicht, Hörbücher mit Bluetooth-Kopfhörern zu genießen.

Der Kindle Paperwhite ist nicht ohne Grund so beliebt: Er liegt gut in der Hand, zeigt Texte optimiert an und ermöglicht dank der Hintergrundbeleuchtung das Lesen in dunklen Umgebungen.

Kindle Paperwhite versteht sich auch mit EPUB-Dateien

Früher mussten E-Books zwingend bei Amazon gekauft werden und das gängige EPUB-Format wurde nicht unterstützt. Glücklicherweise hat sich das geändert. Über die Kindle-App können nun auch EPUB-Dateien aus anderen Quellen auf den Kindle gesendet werden. Ich empfehle weiterhin die kostenlose App Calibre, mit der sich E-Books perfekt verwalten und EPUB-Dateien an den Kindle senden lassen.

Der Kindle Paperwhite mit „Spezialangeboten“ (Werbung auf dem Standby-Display) kostet 114,99 Euro statt 149,99 Euro. Die Variante ohne Werbung bekommt ihr für 134,99 Euro statt 169,99 Euro.

Alle Kindle-Angebote in der Übersicht

Kindle Paperwhite mit Werbung für 114,99 Euro statt 134,99 Euro (Amazon-Link)

Kindle Paperwhite ohne Werbung für 134,99 Euro statt 169,99 Euro (Amazon-Link)

Kindle Paperwhite Kids (8 GB Speicher) für 119,99 Euro statt 149,99 Euro (Amazon-Link)

Kindle Paperwhite Kids (16 GB Speicher) für 139,99 Euro statt 169,99 Euro (Amazon-Link)

Kindle (2022) mit Werbung für 79,99 Euro statt 99,99 Euro (Amazon-Link)

Kindle (2022) ohne Werbung für 89,99 Euro statt 109,99 Euro (Amazon-Link)

Kindle Scribe mit Standard-Eingabestift und 16 GB für 239,99 Euro statt 369,99 Euro (Amazon-Link)

Kindle Scribe mit Premium-Eingabestift und 32 GB für 279,99 Euro statt 419,99 Euro (Amazon-Link)

Kindle Scribe mit Premium-Eingabestift und 64 GB für 304,99 Euro statt 449,99 Euro (Amazon-Link)