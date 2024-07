Moft Snap Flow: iPhone-Zubehör für analoge Notizen

Ich bin ja ein Fan analoger Notizen und habe Stift und Papier immer dabei. Ein Startup aus Washington hat nun ein iPhone-Zubehör entwickelt, mit dem ihr einen analogen Notizblock samt Stift magnetisch an euer iPhone heften und ohne digitale Ablenkung Notizen anfertigen könnt. Der „Moft Snap Flow“ soll nun per Kickstarter-Kampagne finanziert werden.

Der Moft Snap Flow ist ein kleines Tool, das euch dabei helfen soll, ohne Ablenkung unterwegs schnell und einfach Notizen anzufertigen. Es besteht aus einem magnetischen Case, in dem das Papier verwahrt wird, einem unsichtbaren, ausklappbaren Ständer und einem faltbaren Stift. Das Zubehör wird magnetisch an das iPhone geheftet und ist so dünn, dass es kaum merkbar sein soll. Sowohl Stiftmiene als auch Papier lassen sich einfach nachfüllen.

Mit dem Moft Snap Flow könnt ihr also unterwegs analoge Notizen anfertigen und in dem kleinen Case aufbewahren oder auch sortieren. Das Zubehör soll euch dabei helfen, in einer Welt, in der die Aufmerksamkeit immer häufiger unter digitalen Reizen leidet, wieder fokussierter arbeiten und denken zu können.

Die Idee zum Produkt ist sicherlich gut und wichtig. Denn wie schnell kommt man dann doch wieder von einem Gedanken ab, den man digital festhalten will, weil dann im selben Moment eine Benachrichtigung aufpoppt? Wenn ich mir die Produktbilder des Moft Snap Flows ansehe, dann muss ich allerdings sagen, dass mir der Notizblock ein wenig zu klein geraten ist. Ich brauche zum Schreiben und Kritzeln deutlich mehr Platz. Für einen Einkaufszettel zum Beispiel hätte der Moft Snap Flow aber sicherlich das ideale Format.

Wer seine Notizen im Nachgang digitalisieren möchte, kann dies dann der Foto und zugehöriger Texterkennung ebenfalls schnell und einfach tun.

Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 31. Juli

Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 31. Juli. Das Finanzierungsziel ist sogar mittlerweile schon erreicht. Wenn ihr Interesse an dem Produkt habt, könnt ihr euch auf Kickstarter noch an der Finanzierung beteiligen. Die Auslieferung des fertigen MagSafe-Notizblocks soll dann im September starten.