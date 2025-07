Das Wochenend-Gewinnspiel mit einer wertvollen Mystery-Box

Wir haben in unserem Büro in Bochum einen Serverraum ohne Server. Dort ist zwar unser Internetanschluss und es stehen ein paar Bridges im Serverschrank, vornehmlich war dieser Raum in den letzten Jahren aber eine Abstellkammer. Eine Abstellkammer, in der dann eher das gelandet ist, was irgendwie weg musste, aber noch nicht ganz weg sollte. Ihr versteht sicherlich, was ich meine.

Nun hatte ich in dieser Woche tatsächlich ein paar Stunden Zeit im sonst eng getakteten Familienleben und zusätzlich auch noch Zugriff auf unser Auto, so dass ich mal ordentlich aufgeräumt habe. Zwei große Ladungen habe ich zum Wertstoffhof gebracht, neben Kartons und uralten Fritz!Boxen einige andere defekte Geräte, Verpackungsmaterial und sogar eine Holzpalette.

Nun sieht es tatsächlich wieder recht ordentlich aus, mal sehen wie lang:

Ein paar Sachen aus unserer Abstellkammer, zum Teil noch in Originalverpackung und nicht ein einziges Mal geöffnet, habe ich vor der Entsorgung retten können. Das ganze passt wunderbar in einen Karton, für den wir an diesem Wochenende eine Zieladresse suchen:

Mit dabei ist nicht nur ein cooler Flaschenöffner von Feuerwear, sondern auch ein Lautsprecher, ein Baustein-Set und sogar ein eBook-Reader. Hoffentlich springt der noch an, dafür geben wir keine Garantie. Und das eine oder andere weitere Gadget haben wir auch noch in der Kiste unterbringen können, unter anderem auch ein Apple-Produkt. Vielleicht könnt ihr es oben auf dem Bild ja sogar erkennen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Auch in dieser Woche müsst ihr nicht viel mehr tun, als uns eine E-Mail zu schreiben, um im Lostopf zu landen. Schreibt einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr an gewinnspiel@appgefahren.de und beantwortet im Betreff die folgende Frage:

Welcher Computer steht derzeit auf meinem Schreibtisch?

Solltet ihr die News der vergangenen Tage in wenig verfolgt haben, dürftet ihr die Antwort sofort wissen. Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und in unserem News-Ticker bekannt geben.