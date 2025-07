Foundation: Dritte Staffel der SciFi-Serie bei Apple TV+ gestartet

Apples eigener Videostreaming-Dienst Apple TV+ hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und wartet immer wieder mit interessanten und hochwertig produzierten Inhalten auf. Ich kann mich gerade sehr für die geniale Serie Murderbot mit Alexander Skarsgård in der Hauptrolle als zynischer Sicherheitsroboter begeistern und empfehle die Serie auch durchaus Personen, die sich sonst nicht für das Science Fiction-Genre erwärmen können.

Auch eine weitere beliebte SciFi-Serie bei Apple TV+, Foundation, macht nun erneut auf sich aufmerksam. Nachdem Apple bereits zwei Staffeln produziert und diese seit dem Winter 2021 ausgestrahlt hatte, folgt nun die mittlerweile dritte Staffel der aufwändigen Science Fiction-Saga. Kritiker und Kritikerinnen bescheinigen der Serie gute Noten, und auch hier im Haushalt wurden die beiden ersten Staffeln der Geschichte um Hari Seldon, Gaal Dornick und dem galaktischen Imperium in wenigen Sitzungen gebingt.

SciFi-Serie basiert auf Romanen von Isaac Asimov

Schon vor dem offiziellen Staffelstart von Foundation am heutigen 11. Juli 2025 lässt sich die erste Folge der dritten Staffel seit gestern bei Apple TV+ ansehen. Die neue Staffel beginnt 152 Jahre nach den Ereignissen der letzten Staffel, in der die Foundation floriert und das einst mächtige Galaktische Imperium langsam untergeht. Von Apple heißt es dazu:

„Staffel 3 setzt die epische Chronik einer Gruppe von Verbannten fort, die sich auf eine monumentale Reise begeben, um die Menschheit zu retten und die Zivilisation inmitten des Untergangs des Galaktischen Imperiums wieder aufzubauen.“

Foundation basiert auf Isaac Asimovs gleichnamiger Science-Fiction-Saga und wurde bereits für zwei Primetime Emmy Awards nominiert. In der Serie spielen Jared Harris (Chernobyl, Mad Men), Lee Pace (Pushing Daisies, Der Hobbit) und Lou Llobell (The Pilgrim) in den Hauptrollen. Neue Folgen werden bis zum 12. September dieses Jahres wöchentlich ausgestrahlt. Um Foundation ansehen zu können, ist ein Apple TV+-Abo erforderlich, das sieben Tage kostenlos getestet werden kann und im Anschluss 9,99 Euro/Monat kostet.