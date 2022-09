Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: 25 Millionen Zuschauer am ersten Tag

Am 2. September ist die exklusive Amazon Prime Video Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ an den Start gegangen. Amazon gab jetzt bekannt, dass schon am ersten Tag rund 25 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen eingeschaltet haben und bricht damit alle bisherigen Rekorde, was die größte Premiere in der Geschichte von Prime Video darstellt.

Jennifer Salke, Leiterin der Amazon Studios:

Es passt irgendwie, dass uns Tolkiens Geschichten – die zu den beliebtesten aller Zeiten gehören und von vielen als der wahre Ursprung des Fantasy-Genres betrachtet werden – zu diesem besonderen Moment geführt haben. Ich bin Tolkien Estate – sowie unseren Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay, Executive Producer Lindsey Weber, den Schauspielern und der Crew – so dankbar für ihre unermüdliche Zusammenarbeit und unermesslich kreative Energie. Und es sind die zig Millionen zuschauenden Fans, die sich ganz klar ebenso für Mittelerde begeistern wie wir selbst, die unser tatsächlicher Erfolgsmaßstab sind.

Episoden von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht werden wöchentlich bis zum Saisonfinale am 14. Oktober auf Prime Video veröffentlicht.

Was auffällt: Amazon hat die Bewertungen für die neue Serie deaktiviert. Nach rund 3 Tagen werden die Bewertungen aber wieder angezeigt. So möchte Amazon zum einen Troll- und Fake-Bewertungen aussortieren, zum anderen gibt es so ein besseres Gesamtergebnis. Falls ihr schon eingeschaltet habt? Wie viele Sterne würdet ihr vergeben?