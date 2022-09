Netflix: Werbefinanziertes Abo soll schon am 1. November starten

Netflix plant ja die Einführung eines neuen Abonnements, das deutlich günstiger ist, dafür aber Werbung integriert. Nun berichtet Variety, dass das neue Werbe-Abo schon am 1. November starten soll und neben USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich auch Deutschland zu den Ländern gehört, in denen das Werbe-Abo vom Start weg verfügbar gemacht wird.

Wie bereits berichtet, wird das neue Abo bei Netflix etwa 4 Minuten Werbung pro Stunde für Serien haben. Bei Filmen wird der Streamingdienst Quellen zufolge Anzeigen vor dem Film schalten. Netflix setzt Frequenzobergrenzen (wie oft ein Werbespot für einzelne Zuschauer und Zuschauerinnen angezeigt werden darf) von einer pro Stunde und drei pro Tag fest, was im Branchenvergleich relativ niedrig ist.

Für 7,99 US-Dollar geplant

In den USA soll das neue Werbe-Abo 7,99 US-Dollar kosten. Dort kostet der Basis-Plan 9,99 US-Dollar. Hierzulande liegt der Basis-Plan noch bei 7,99 Euro. Es ist durchaus vorstellbar, dass eine Preiserhöhung für deutsche Kunden und Kundinnen bevorsteht. Erst im Januar hat Netflix die Preise in den USA angepasst, mit der Einführung des neuen Werbe-Abos könnte man auch hierzulande an der Preisschraube drehen.