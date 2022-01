Netflix erhöht die Preise in den USA und Kanada

Wir mussten vor einem Jahr die letzte Preiserhöhung bei Netflix verkraften, nun sind die Nutzerinnen und Nutzer in den USA und Kanada wieder an der Reihe. Dort wurden die Preise um bis zu 2 US-Dollar pro Monat erhöht.

„Wir aktualisieren unsere Preise, damit wir weiterhin eine große Auswahl an hochwertigen Unterhaltungsoptionen anbieten können“, sagte ein Netflix-Sprecher gegenüber Reuters. „Wie immer bieten wir eine Reihe von Tarifen an, so dass Mitglieder einen Preis wählen können, der zu ihrem Budget passt.“

Interessant ist ein Blick auf die folgende Grafik, die von The Verge erstellt wurde. Dort könnt ihr sehen, wie sich die Preise von Netflix in den USA in den vergangenen elf Jahren entwickelt haben. Besonders bemerkenswert: Für den Standard-Plan zahlt man mittlerweile fast doppelt so viel wie noch in 2013.

Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Netflix-Plan ihr momentan bezieht und wo eure Schmerzgrenze liegen würde.