HomePod mini wieder zum Sparpreis für 79 Euro erhältlich

Bereits in der vergangenen Woche hat MediaMarkt den HomePod mini zum Knallerpreis von 79 Euro verkauft. Falls ihr das Angebot vor ein paar Tagen verpasst habt, bekommt ihr jetzt die nächste Chance: Saturn bietet den HomePod mini in Spacegrau ebenfalls für einen Preis von 79 Euro (zum Angebot) an. Die Lieferung zu euch nach Hause erfolgt versandkostenfrei.

Aktuell bekommt ihr den HomePod mini bei keinem anderen Händler so günstig. Woanders zahlt ihr mindestens 89 Euro, wobei das auch für die vier anderen Farben gilt, in denen der HomePod mini erhältlich ist.

Interessant ist die kleine Kugel aus verschiedenen Gesichtspunkten. Besonders spannend rund um das Thema Smart Home ist sicherlich die Unterstützung des Thread-Standards, auf den mit der Einführung von Matter im Herbst wohl auch weiteres Zubehör setzen wird. Aktuell sind Nanoleaf und Eve Systems zwei bekannte Hersteller, die ihre Produkte mit Thread ausstatten.

Ansonsten kann man den HomePod mini zur Musik-Wiedergabe inklusive Sprachsteuerung verwenden, wobei der Sound natürlich nicht am alten, großen HomePod vorbeikommt. Im Vergleich zur Konkurrenz von Google und Amazon muss sich der HomePod mini im Preissegment bis 100 Euro aber wahrlich nicht verstecken.