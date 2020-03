Die Top-Themen der Woche: WWDC, Corona & iOS 14

In den vergangenen Wochen wurde viel spekuliert, nun ist die Katze aus dem Sack: Wie Entwickler-Konferenz WWDC, jedes Jahr von Apple im Juni organisiert, wird in diesem Jahr online stattfinden. So will man Probleme mit dem aktuell grassierenden Coronavirus verhindern. Apples Marketing-Chef Phil Schiller sagt: „Die aktuelle gesundheitliche Lage hat es erforderlich gemacht, dass wir 2020 ein neues Format für die WWDC entwickeln, das ein vollständiges Programm mit einer Online-Keynote und Sessions umfasst, das eine großartige Lernerfahrung für unsere gesamte Entwickler-Community auf der ganzen Welt bietet. Wir werden in den kommenden Wochen alle weiteren Details mitteilen.“

Aber das ist längst nicht alles. Auch für Kunden gibt es aufgrund der aktuellen Problematik Einschränkungen. So hat sich Apple dazu entschlossen, sämtliche Retail Stores bis zum 27. März vorsorglich zu schließen. Apple-Boss Tim Cook sagt folgendes über seine Entscheidung: „Eine dieser Lektionen ist, dass die effektivste Art und Weise, das Risiko der Virusübertragung zu minimieren, darin besteht, die Dichte zu reduzieren und die soziale Distanz zu maximieren. Da die Raten von Neuinfektionen an anderen Orten weiter steigen, unternehmen wir zusätzliche Schritte, um unsere Teammitglieder und Kunden zu schützen. Wir werden alle unsere Einzelhandelsgeschäfte außerhalb des Großraums China bis zum 27. März schließen.“ In China waren die Apple Stores bereits geschlossen, nach einem Rückgang der Neuinfektionen haben sie nun wieder geöffnet.

Einen ersten Ausblick gab es in dieser Woche auch auf das kommende iOS 14. Natürlich nicht offiziell von Apple, aber im Netz sind zahlreiche Gerüchte aufgetaucht. Hat hat ein Leak aus iOS 14 beispielsweise Details zum iPhone 9, iPad Pro und Apple TV verraten. Außerdem soll Apple an einer neuen Fitness-App mit Trainings-Videos arbeiten. Ebenso soll es eine neue Homescreen-Option und Verbesserungen rund um HomeKit geben.

Alle Top-Themen der Woche