TV-Programm: Mit welcher App holt ihr euch alle Infos?

Aktuell brechen ja auch für uns in Deutschland ziemlich neue Zeiten an. Insbesondere wenn man sich tatsächlich für eine Weile zuhause abschotten muss, kann irgendwann durchaus das Unterhaltsprogramm ausgehen. Aber da ist doch noch dieses schwarze Ding vor der Wand, das man sonst nur für Netflix und Prime Video nutzt. Was gibt es dort zu sehen?

Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, bin mir allerdings noch nicht sicher, mit welcher App ich zum richtigen TV-Programm navigieren soll. Daher frage ich heute einfach mal hier in die Runde: Welche App ist euer Favorit?

Als erstes ist mir der HD+ TV-Programm Guide (App Store-Link) eingefallen, immerhin mit mehr als 10.000 Bewertungen und einem Schnitt von 4,4 Sternen gesegnet. Eine moderne Optik kombiniert mit Werbefreiheit und das alles zum Nulltarif. Allerdings: Die Anwendung wurde seit zwei Jahren nicht mehr aktualisiert und mir fehlt vor allem die sonst gewohnte Zurück-Geste.

Optisch ein wenig zurückhaltender, aber ebenfalls ziemlich übersichtlich: Die TV Programm App (App Store-Link). Das aktuelle Programm der Sender sieht man auf einen Blick, auch Details sind schnell aufrufbar. Ebenfalls praktisch: Mit einem kleinen Uhrzeit-Icon kann man schnell zu einer bestimmten Zeit oder gar einem anderen Tag springen. Werbefreiheit kostet mindestens 99 Cent pro Monat, allerdings wurden mir bisher noch keine Banner eingeblendet.

Zwei Apps, mit denen man sicherlich nicht viel verkehrt macht. Aber vielleicht habt ihr ja noch einen ultimativen Geheimtipp rund um das TV-Programm? Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche App euer Favorit ist.