Dreame L10s: Wischroboter-Empfehlung für unter 700 Euro

Auf dem Markt der Wisch- und Saugroboter war in diesem Jahr so einiges los. Die Top-Modelle haben eine neue Schallmauer durchbrochen und kosten, ganz egal ob Roborock, Ecovacs oder Dreame, zum Teil weit über 1.000 Euro. Völlig klar, dass das nicht jedermanns Preisklasse ist. Aber es geht auch anders – wie der Dreame L10s Ultra derzeit wieder beweist.

Der regulär 899 Euro teure Saug- und Wischroboter ist derzeit wieder günstiger erhältlich und kostet „nur“ noch 699 Euro (Amazon-Link). Das ist rund die Hälfte von dem, was für die absoluten Top-Modelle auf dem Markt verlangt wird. Die meisten Haushalte dürften aber auch mit dem L10s Ultra absolut zufrieden sein.

Das alles bietet der Dreame L10s Ultra

Der Dreame L10s Ultra bietet unter anderem eine frontseitige Kamera, die kleinere Objekte erkennen und umfahren kann. Ich kann euch zwei kleine Beispiele nennen: Katzenspielzeug mit Schnur waren das beliebteste Futter des Vorgänger-Modells L10 Ultra, einmal wurde auch ein Pixi-Buch gefressen. Das Resultat war jeweils identisch: Der Roboter pausierte seine Aufgabe und es musste manuell eingegriffen werden. Mit dem Dreame L10s Ultra sind solche Zwischenfälle nicht aufgetreten.

Gleichzeitig gibt es in der Station eine zusätzliche Reinigungskassette mit Reinigungslösung, die automatisch zugegeben wird. Richtig gut hat mir die eigenständige Navigation des Roboters gefallen. Innerhalb weniger Minuten ist eine Karte des Zuhauses angelegt, das man dann in der Dreame-App in unterschiedliche Räume unterteilen kann. Es lassen sich Reinigungspläne und Sequenzen erstellen, einzelne Räume können auf Wunsch feuchter oder öfter gereinigt werden.

Mit einem Software-Update hat der Roboter Monate nach dem Verkaufsstart sogar noch etwas dazu gelernt. Mit einer neuen Firmware kann der Dreame L10s Ultra bis an den Rand wischen. Bei seiner ersten Runde am „Rand“ des Raumes dreht der Roboter sich dann leicht zur Seite, damit das äußere Wischpad bis an die Fußleiste kommt. Das kann der Roboter auf Wunsch bei jeder Reinigung oder einmal in der Woche machen.