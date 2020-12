Eierlegende Wollmilchsau? 100W GaN-Ladegerät und Hub bei Indiegogo

Wer ein MacBook und dazu noch weitere mobile Apple-Produkte besitzt, packt auf Reisen einiges an Zubehör in den Koffer. Neben Ladegeräten und passenden Kabeln müssen oft auch weitere Hubs und Dongles mit ins Gepäck. Hier den Überblick zu behalten fällt schwer. Eine Problemlösung der ganz besonderen Art gibt es aktuell bei der Crowdfunding-Plattform Indiegogo mit dem ADG Wireless 100W GaN Charger & Hub, der sich zu Preisen ab 99 USD (ca. 81 Euro) unterstützen lässt.

Das Besondere an dieser in Apple-Hinsicht eierlegenden Wollmilchsau ist die überaus praktische Kombination aus leistungsfähigem 100W-Ladegerät mit GaN-Technologie und einem vielseitigen Hub mit mehreren Ports für alle Lebenslagen. So spart man sich bei der nächsten Präsentation in der Uni oder bei der Arbeit, beim Aufenthalt im Hotelzimmer oder auf Geschäftsreise zahlreiches Zubehör, sondern muss lediglich an den ADG Wireless 100W GaN Charger & Hub denken. Das 9-in-1-Gerät kommt mit diesen Ports daher:

1x USB-C 100W Max PD

1x USB-C 100W Max PD & Hub

1x USB-C 30W Max PD & Hub

1x USB-A 7.5W Max Hub

1x HDMI 4K60HZ HDR

1x SD

1x MicroSD

1x Gigabit Ethernet

1x 3.5 mm Klinkenbuchse

Die Produktentwickler legen dem Paket darüber hinaus auch ein Verlängerungskabel sowie drei zusätzliche Steckdosen-Adapter (EU, UK, AU) zur weltweiten Nutzung bei. Zudem gibt es beim All-in-One-Gerät einen Überhitzungs-, Überladungs- und Kurzschluss-Schutz und eine laut eigener Aussage „industrieführende 92-prozentige Power-Effizienz“. Das interessante Crowdfunding-Projekt kann derzeit zu Preisen ab 99 USD bzw. 81 Euro bei Indiegogo unterstützt werden, die weltweite Auslieferung soll ab Januar 2021 erfolgen. Ein abschließendes Video der Produktentwickler zeigt das Ladegerät & Hub in Aktion.