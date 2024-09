Fiete PlaySchool: Grundschulwissen für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren

Die lehrreichen und niedlichen Apps von Ahoiii Entertainment, besonders bekannt durch die Hauptfigur Fiete, sind wohl auf den iPhones und iPads vieler Eltern und Kinder installiert. Nun meldet sich das Entwicklerstudio mit einer ganz neuen App zurück, Fiete PlaySchool (App Store-Link), die Kindern zwischen fünf und zehn Jahren spielerisch Grundschulwissen, vor allem aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), vermitteln will.

Fiete PlaySchool lässt sich als Download für iPhones und iPads kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen und benötigt dazu neben iOS/iPadOS 12.0 oder neuer auf dem Gerät auch mindestens 660 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte der Anwendung stehen in deutscher Sprache bereit. Um alle Inhalte aus Fiete PlaySchool nutzen zu können, ist ein Abonnement notwendig, das aktuell zur Einführung noch mit 50 Prozent Rabatt auf den Jahrespreis erworben werden kann: Statt späterer 59,99 Euro werden derzeit 29,99 Euro fällig. Das Entwicklerteam stellt zudem vorab einen kostenlosen siebentägigen Testzeitraum zur Verfügung.

Wie in der Überschrift und eingangs bereits erwähnt wurde, richtet sich Fiete PlaySchool vornehmlich an Grundschulkinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren. Denn: Guter Grundschulunterricht ist wichtig, damit ein Fundament für spätere Schulerfolge gelegt werden kann. „Die aktive Beschäftigung mit den Inhalten schafft in kürzester Zeit echtes Verständnis, von dem die Kinder ihr ganzes Leben lang profitieren können“, berichtet dazu Ahoiii Entertainment.

Über 500 pädagogisch geprüfte Lernspiele

Die App umfasst aktuell über 500 Lernspiele aus den unterschiedlichsten Themen der Grundschule und will unter anderem das Selbstbewusstsein im Umgang mit Zahlen und Mengen stärken, Verständnislücken in den Basiskompetenzen schließen und durch den spielerischen Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen. In Zukunft soll das Angebot regelmäßig erweitert werden: Dabei orientiert sich das Entwicklerstudio am Feedback ihrer Nutzer und Nutzerinnen.

Während sich herkömmliche Lern-Apps darauf konzentrieren, faktisches Wissen abzufragen, fokussiert sich Fiete PlaySchool auf das angewandte und praktische Lernen von Mathematik und Naturwissenschaften. So können Kinder beispielsweise einen Elefanten auf die Waage stellen und selbst herausfinden, wie viele Tonnen er wiegt. So entwickeln sie ganz konkret eine Vorstellung davon, was eine Tonne überhaupt ist. „Denn erst wenn sich Kinder anwendungsbezogen mit Mathematik beschäftigen, werden diese abstrakten Begriffe begreifbar“, so Ahoiii Entertainment. „Und was Kinder einmal aktiv getan und verstanden haben, vergessen sie auch nicht mehr so leicht.“

Laut Angaben des Entwicklerteams sind alle Inhalte pädagogisch geprüft und basieren auf den offiziellen Lernplänen der Grundschulen. Darüber hinaus ist die Fiete PlaySchool-Anwendung „absolut kindersicher“ und verzichtet auf Werbung sowie versteckte In-App-Käufe, und setzt auf die höchsten Datenschutzstandards. Wer abschließend mehr zu Fiete PlaySchool erfahren möchte, kann sich noch den eingebundenen YouTube-Teaser zur App ansehen.