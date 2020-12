Free Fire: Cristiano Ronaldo neuer spielbarer Charakter im Survival-Shooter

Vom mehrfach als Weltfussballer ausgezeichneten portugiesischen Sportler Cristiano Ronaldo mag man halten, was man will. Unbestritten ist, dass er einer der aktuell besten in seinem Metier ist und bei Fans und Vereinen große Beliebtheit genießt. Letztere machen sich die Entwickler des Spiels Free Fire (App Store-Link) zunutze, die heute eine Kooperation mit dem bekannten Fussballer angekündigt haben.

Garena Free Fire – New Beginning lässt sich am ehesten als Survival Shooter klassifizieren und kann im deutschen App Store kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Das Spiel ist 1,7 GB groß und benötigt zudem mindestens iOS 8.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden, die Finanzierung erfolgt Free-to-play-typisch über In-App-Käufe.

Kämpfe in einer dystopischen und futuristischen Welt

Die Macher von Garena und 111dots Studio haben bekannt gegeben, dass Cristiano Ronaldo ab dem 19. Dezember 2020 über eine globale Zusammenarbeit einen neuen Helden in Free Fire verkörpern wird. „Im Rahmen der dazugehörigen Operation Chrono können Spieler in Kürze selbst die Kontrolle über Chrono, Ronaldos Charakter, übernehmen und sich mit ihm in einer dystopischen, futuristischen Slum-Welt in den Kampf stürzen“, berichtet das Free Fire-Team.

Auch der Fussballspieler selbst äußerte sich zur Kooperation. „Es ist ein großartiges Gefühl, nicht nur einen Charakter in Free Fire nach meinem Vorbild zu haben, sondern auch, dass sich das gesamte Universum innerhalb des Spiels mit ihm verändert. Das Team von Garena hat zahlreiche neue Features und Elemente für Operation Chrono in das Spiel gebracht. Ich hoffe, dass Free Fire-Spieler auf der ganzen Welt genauso gespannt sind wie ich”, so Cristiano Ronaldo. Im Zuge der neuen Zusammenarbeit haben die Entwickler auch einen YouTube-Trailer veröffentlicht, der, sagen wir mal so, interessant ist. Aber schaut selbst.