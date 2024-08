Gurman: Apple soll weiter an Smart Glasses arbeiten

Der mittlerweile bei uns im Blog wohlbekannte Apple-Analyst und Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat auch in dieser Woche eine neue Ausgabe seines „Power On“-Newsletters auf den Weg gebracht. In diesem berichtet er nicht nur von Gerüchten um ein mögliches „iPhone Air“, sondern prognostiziert auch weitere Brillen-Produkte von Apple. Laut Gurmans Power On-Newsletter soll Apples Vision Pro-Team mit einigen weiteren Produkten dieses Segments experimentieren, darunter auch ein günstigeres Apple Vision Pro-Headset, eine zweite Generation des Apple Vision Pro, sowie auch ein Smart Glasses-Modell. Gurman berichtet in seinem Newsletter, Apple arbeite trotz des gesunkenen Hypes um das Mixed Reality-Headset an einer günstigeren Variante, die „wahrscheinlich schon im nächsten Jahr“ auf den Markt kommen könnte. Auch an der zweiten Generation des Apple Vision Pro soll gearbeitet werden, allerdings nennt Gurman keinen Zeitrahmen für die Veröffentlichung.

„Diese Gerätekategorie muss erst noch die Vorstellungskraft der Verbraucher erobern, und es ist schwer zu sagen, wann das geschehen wird. Wenn das günstigere Modell nicht unter 1.500 US-Dollar liegt, werden die Vision-Geräte wahrscheinlich Nischenprodukte bleiben.“

Neben den Vision Pro-Modellen soll die Arbeitsgruppe bei Apple auch mit einem Smart Glasses-Modell, ähnlich wie der Ray Ban-Brille von Meta, experimentieren. Schon im Februar dieses Jahres berichtete Gurman über diese Idee. Offenbar hält Apple auch weiterhin an diesen Plänen fest. Eine echte Augmented Reality-Brille wird es aber wohl vorerst nicht geben, da damit hohe technische Herausforderungen einhergehen würden.