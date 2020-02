ImmobilienScout24: Wohnungs- und Häusersuche erstrahlt im frischen Design

„Aus komplex wird einfach, aus Überforderung wird Übersicht, aus einem in die Jahre gekommenen Orange-Blau wird ein leuchtendes Türkis“ – so berichtet das Team von ImmobilienScout24 über das Redesign der hauseigenen iOS- und Android-App. ImmobilienScout24 (App Store-Link) ist schon seit langem als iOS-Anwendung kostenlos im App Store zu haben, das Portal selbst besteht laut eigener Angabe seit 20 Jahren. Die neue App in Version 20.0 benötigt 201 MB an freiem Speicher auf dem Gerät und erfordert iOS 11.0 oder neuer zur Installation.

Im Changelog von ImmobilienScout24 heißt es zur grundlegenden Überarbeitung: „Wir sind stolz dir mit dieser Version die neue ImmoScout24 App zeigen zu können. Wir haben unseren Markenauftritt komplett überarbeitet mit einem neuen, frischen Design und bieten dir trotzdem alle Features und Services wie gewohnt.“

Jede Scout24-Marke mit eigener Farbe

Nach der Umstellung der App und den Social Media-Portalen des Dienstleisters soll in den nächsten Wochen auch Schritt für Schritt das ImmoScout24-Portal in den neuen frischen Farben erstrahlen, und Nutzer von mehr Übersichtlichkeit und dem Textmarker-Look profitieren. In den vergangenen sechs Wochen hat das Immobilien-Portal bereits gute Erfahrungen mit dem neuen Design gemacht: Über 650.000 Test-Nutzer gaben ihr Feedback ab – und waren zufrieden mit Bedienung und gewohnten Funktionen.

Das auffällige Marker-Design soll dabei nicht nur das Wichtige hervorheben, sondern mit verschiedenen Farben auch die einzelnen Marken der Scout24-Gruppe definieren. Ist es für den ImmoScout24-Dienst ein Marker in Türkis, kommt AutoScout 24 in knalligem Gelb, und FinanceScout in Himmelblau daher. Auch die Typografie hat sich verändert: Ab sofort nutzen die Scout24-Services die eigens kreierte Schriftart „Make It Sans“, „die […] Texten Eigenständigkeit und Leichtigkeit verleihen“ sollen, wie es auf der Website heißt. Ein kleines YouTube-Video verdeutlicht noch einmal das neue Design in einem Kurzvideo.

Wie gefällt euch das überarbeitete Design von ImmobilienScout24? Könnt ihr den türkisen Markern etwas abgewinnen, oder war euch das Orange-Blau lieber? Wir sind gespannt auf eure Meinungen zu diesem Thema.