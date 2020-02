iOS 14: Erster Leak zeigt neues Multitasking auf dem iPhone

Es wird noch ein paar Monate dauern, bis Apple das neue iOS 14 präsentieren wird. Doch schon mehrere Monate vor der üblichen Keynote auf der Entwickler-Messe WWDC ist nun erstes Material im Netz aufgetaucht, auf dem das neue iOS 14 bereits zu sehen sein soll.

Der erste Einblick, der uns vom Twitter-Nutzer Ben Geskin präsentiert wird, dreht sich um das Multitasking des neuen iOS 14. Auf dem iPhone soll dann eine Ansicht zum Einsatz kommen, die wir aktuell so nur vom iPad kennen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Man sieht mehr Apps auf einen Blick als bisher.

When you swipe the app down, screen goes darker and it shows the lock above it, it locks and unlocks as you swipe down. Don’t know exactly what it will do, but I guess this might pin the app on the multitasking screen pic.twitter.com/5BhpoWd0k3

— Ben Geskin (@BenGeskin) February 23, 2020