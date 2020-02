Neue Apple-Produkte: US-Warensystem listet neue AirPods, Apple TV, iPod Touch & Armbänder

Die US-Warenkette Target hat am Wochenende interessante Einträge dem eigenen Warensystem hinzugefügt. Mitarbeiter berichten, dass zahlreiche Platzhalter auf neue Apple-Produkte hinweisen.

Unter anderem gibt es ein Listing für die „AirPods X Generation“. Hierbei könnte es sich um Over-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Apple handeln, die schon mehrfach in der Gerüchteküche aufgetaucht sind. Gleichzeitig werden aber auch weitere Geräte als „neu“ gelistet.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020