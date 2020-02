Apple Arcade: Way of the Turtle bekommt zweites Kapitel

Habt ihr Apple Arcade abonniert und Way of the Turtle (App Store-Link) schon ausprobiert? Seit wenigen Tagen könnt ihr das Update auf Version 1.2.1 installieren und neue Level in Angriff nehmen.

Mit dabei sind sechs neue Level, die noch einmal für mehr Spielspaß sorgen. Im zweiten Kapitel werdet ihr das neue Vulkangebiet erforschen und trefft dabei auf neue Feinde, neue Items und neue Musik. Wie genau das aussieht, zeigt der folgende Trailer.

Way of the Turtle stammt von Illusion Labs, die auch das klassische Labyrinth oder Touchgrind in den App Store gebracht haben. Hier handelt es sich um ein Plattform-Abenteuer, in dem ihr mit der kleinen Schildkröte durch einfache Klicks und Wischgesten durch die Level laufen könnt.

Die Aufmachung gefällt, die Steuerung ist einfach. Falls ihr neue Spiele sucht, werft einen Blick auf das aktualisierte Way of the Turtle. Das Update ist für Apple Arcade-Abonnenten natürlich kostenfrei.