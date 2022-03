iPad Air 5: Zahlreiche Beschwerden über mangelhafte Verarbeitung

Während der Keynote am 9. März dieses Jahres hat Apple die neue iPad Air-Generation, die mittlerweile fünfte, präsentiert. Erwartungsgemäß ist der Andrang von Kunden und Kundinnen zum Start des neuen Tablets groß. Nun mehren sich bei Reddit jedoch auch kritische Stimmen, die die Verarbeitung der Neuerscheinung bemängeln.

In einem größeren Thread bei Reddit wird sich von Usern vor allem über das Alugehäuse des iPad Air 5 beschwert, das mit der neuen Generation deutlich dünner geworden sein soll. Die Betroffenen bemerkten laut eigenen Aussagen unter anderem ein Knarzen und ein leicht hohles Gefühl in der Hand, wenn man auf die Rückseite des Tablets drücken würde. Auch von einem Verziehen des Displays ist sogar die Rede. Der Ausgangspost bei Reddit liest sich wie folgt:

„Ich habe heute zwei blaue iPad Air 2022 bestellt und erhalten und bin ein wenig schockiert. Die Aluminiumrückwand ist viel dünner als beim iPad 4, das ich auch habe. Wenn man das Gerät in der Hand hält, kann man den Akku fast durch die Platte hindurch spüren. Beide iPads fühlen sich gleich an und machen knarrende Geräusche, wenn man sie hält. Das war beim iPad Air 4 nicht der Fall. Beide gehen zurück, aber liegt das nur an mir? […]“