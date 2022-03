Park Now und EasyPark: Dienste verschmelzen weiter miteinander

Die Suche und Bezahlung von Parkplätzen im öffentlichen Raum wird immer häufiger auch von Park-Apps geregelt. In vielen Städten ist es bereits möglich, Parkplätze über das Smartphone und die entsprechend installierte App zu buchen und nach dem Parkvorgang die anfallenden Gebühren zu begleichen. Zwei der Anbieter sind Park Now (App Store-Link) und EasyPark (App Store-Link). Letzteres Unternehmen, die EasyPark Group, übernahm im Juni des vergangenen Jahres den Anbieter Park Now von den Anteilseignern der BMW Group und Daimler Mobility.

Die Akquisition ist nun durch weitere Vorkehrungen in den Apps der Anbieter vorangetrieben worden. EasyPark lässt sich seit dem vergangenen Sommer in mehr als 3.200 Städten zur Begleichung von angefallenen Parkgebühren verwenden. Auf der Website von EasyPark finden sich gleich zwei FAQ-Themen zur Übernahme von Park Now, „Park Now wird zu EasyPark – Häufig gestellte Fragen“ sowie „Park Now wird zu EasyPark – Was ist neu?“.

Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem die Zukunft der Park Now-App und der Transfer der dortigen Kunden. EasyPark gibt in den FAQ an, dass die Park Now-Anwendung langfristig eingestellt werden wird – ein genauer Zeitrahmen wird jedoch nicht genannt.

„Die PARK NOW App wird weiterhin funktionieren, bis Sie Ihr Konto zur EasyPark App transferiert haben. Hiernach werden Sie keine Parkvorgänge mehr in der PARK NOW App starten können. Die Parkhistorie lässt sich allerdings weiterhin einsehen. Letztendlich wird die PARK NOW App eingestellt werden. Wenn dies geschieht, werden Sie darüber natürlich rechtzeitig durch In-App-Nachrichten, Email und teilweise auch per SMS informiert.“

Wichtig für User, die von Park Now zu EasyPark wechseln: Ihre bisherigen Tarife bleiben unberührt und werden durch die Migration zu EasyPark unverändert bleiben. Als neuer Kunde bzw. Kundin von EasyPark soll man zudem davon profitieren, mit nur einer App in 20 Ländern in ganz Europa parken zu können. Mehr zu Akquisition von Park Now durch EasyPark gibt es auch auf der Website von Park Now zu lesen.