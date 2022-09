iPhone 14 Pro: Neuer Startsound, Always On-Display auch abschaltbar

Das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verfügen über eine neue Funktion, die Teil der Bedienungshilfen ist. Die neuen Modelle können nämlich einen Startsound abspielen, der auch beim Ausschalten des Geräts zu hören ist. Man könnte denken, dass der Startsound mit iOS 16 auch für weitere iPhone-Modelle verfügbar gemacht wird, allerdings scheint das nicht der Fall zu sein, da der neue Sound Teil des neuen A16-Chips ist. Im folgenden Tweet könnt ihr den Sound abspielen.

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 8, 2022

Always On-Display abschalten

Das neue Always On-Display im iPhone 14 Pro wird den Akku vermutlich nur marginal stärker belasten. Wer aber nur noch sehr wenig Akku hat, kann das Always On-Display in den Einstellungen auch deaktivieren. Wer sich für ein Pro-iPhone entscheidet, entscheidet sich auch aktiv für ein Always On-Display. Die Option zur Deaktivierung ist zwar vorhanden, ich persönlich begrüße das Immer An-Display und man wird noch genau sehen, wie sich das Display verhält, wenn es zum Beispiel mit dem Display nach unten auf einem Tisch liegt oder in der Hosentasche verschwindet. Gut möglich, dass das Display dann komplett ausgeschaltet wird.