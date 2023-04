iPhone 15 Pro: Neue Tastenkombination fürs Ausschalten und den forcierten Neustart

Wie eine anonyme Quelle erfahren haben möchte, soll der im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verbaute neue Action-Button die Rolle der Lauter-/Leiser-Tasten übernehmen, wenn es um das Ausschalten und den forcierten Neustart des Gerätes geht.

Im Falle des iPhone 14 wird das Gerät aktuell ausgeschaltet, indem Nutzerinnen und Nutzer die Seitentaste und eine der beiden Lautstärke-Tasten drücken. Um einen Hard-Reset durchzuführen, werden dieselben Tasten in einer anderen Kombination gedrückt.

Da in Bezug auf das iPhone 15 Pro jedoch erwartet wird, dass die Stummschalttaste zugunsten eines Action-Buttons wegfällt, soll nach Angaben des Leakers @analyst941 der Action-Button zukünftig die Rolle der Lauter- und Leiser-Tasten übernehmen, wenn es um das Ausschalten bzw. den erzwungenen Neustart des Gerätes geht.

Der Leaker schreibt auf Twitter: „Die Sequenz bleibt bestehen, aber die Kombination wird in Action-Button und Einschalttaste geändert.“

Kommt der Action-Button auch bei der Aufnahme von Fotos zum Einsatz?

Der Leaker will allerdings noch mehr über den neuen Action-Button in Erfahrung gebracht haben und behauptet, dass dieser künftig für das Aufnehmen von Fotos zum Einsatz kommen soll. Ein leichtes Drücken der Taste soll dabei für das Fokussieren der Kamera genutzt werden und ein kräftiges Drücken soll dann eine Aufnahme auslösen. Ein langes Drücken soll die Aufnahme von Videos starten.

Ob an dieser Behauptung allerdings etwas Wahres dran ist, bleibt abzuwarten. Wie einige andere Quellen in der letzten Zeit angedeutet haben, hat Apple wohl mit technischen Problemen bei der Umsetzung der kapazitiven Tasten zu kämpfen. Wir dürfen also gespannt sein, ob die neuen iPhones tatsächlich mit einer solchen Funktion ausgestattet sein werden.