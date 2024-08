Kann ein YouTube-Video wirklich Flüssigkeit aus dem iPhone entfernen?

Ich wurde erst kürzlich mit einem Wasserschaden konfrontiert – zum Glück nicht bei meinem eigenen iPhone, sondern bei einem Android-Gerät innerhalb der Familie. Wasser war über den USB-C-Anschluss ins Smartphone gedrungen, und nichts ging mehr. Fön und Lagerung in Reis brachten keinen Erfolg: Schlussendlich war die betroffene Person so genervt, dass sie sich ein neues Gerät gekauft hat.

Möglicherweise hätte dem Problem mit einem simplen YouTube-Video begegnet werden können, das derzeit die Runde macht und für großes Aufsehen sorgt. Schon ganze 45 Millionen Views weist das YouTube-Video mit dem Titel „Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED)“ in den vier Jahren seit seinem Erscheinen auf.

Der Hintergrund: Die dort ausgegebenen Soundwellen sollen Flüssigkeit aus dem mobilen Lautsprecher entfernen. In dem zwei Minuten und sechs Sekunden langen Video wird ein tiefes, leises Summen von sich gegeben, das das Smartphone auf dem Tisch vibrieren lässt. Die gleichzeitig ausgegebene psychedelische Animation von gewirbeltem Buntglas ist dabei nur Dekoration.

Die zig Kommentare unter dem Video zeigen, dass vornehmlich Personen, die ihr iPhone oder Smartphone einer anderen Marke meist unabsichtlich Flüssigkeit ausgesetzt hat, häufig durch Benutzung des Geräts in einem feuchtwarmen Badezimmer beim Duschen. Und laut den Kommentaren scheint das Abspielen des Videos zu helfen.

The Verge testete iPhones, Google Pixel- und Nokia-Smartphone

Das Team von The Verge ist dem besagten YouTube-Video auf den Grund gegangen und hat zu diesem Thema zunächst große Smartphone-Hersteller wie Apple, Google und Samsung zu ihrer Meinung befragt. Außer Hinweisen zu den Support-Seiten gab es keine hilfreichen Lösungen, aber „aber ein paar andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinten, dass sie die Theorie für vernünftig genug hielten“, so David Pierce von The Verge, darunter Eric Freeman von Bose.

„Der tiefste Ton, den der Lautsprecher wiedergeben kann, bei der höchsten Lautstärke, die er abspielen kann: Dadurch wird die größte Luftbewegung erzeugt, die auf das im Telefon eingeschlossene Wasser drücken wird. Bei diesen YouTube-Videos geht es nicht um wirklich tiefe Bässe. Aber sie liegen im unteren Bereich dessen, was ein Handy an Ton erzeugen kann.“

Das beste Beispiel für ein solches Prinzip ist die Apple Watch, die über einen eingebauten Mechanismus zum Entfernen von Wasser aus dem Gerät verfügt, bei dem ein spezifischer oszillierender Ton ausgegeben wird, der das Wasser aus den Lautsprechergittern drückt.

In Zusammenarbeit mit iFixit hat The Verge verschiedene Smartphones mit der Video-Methode behandelt, darunter ein iPhone 13, ein Pixel 7 Pro, ein Pixel 3 und ein Nokia 7.1. Die Ergebnisse waren unterschiedlich: „Das Pixel 7 Pro war im Wesentlichen knochentrocken, das Nokia 7.1 war mehr oder weniger ruiniert, und das iPhone 13 und das Pixel 3 lagen irgendwo dazwischen“, so David Pierce von The Verge. Die Konklusion:

„Es funktioniert! Ein wenig. Während er [Chayton Ritter von iFixit, Anm.d.Red.] das Video auf jedem Telefon abspielte, nahm Ritter auch Nahaufnahmen des Lautsprechers auf jedem Telefon auf, und in jedem Fall stieß das Telefon sofort einen Schwall von Tropfen aus. Der Effekt hielt nicht lange an, aber es wurde eindeutig Wasser ausgestoßen, das sonst nicht herauskam.“

Für eine kleine Verbesserung scheint ein YouTube-Video wie das hier angesprochene also zu sorgen. Gelangt jedoch Wasser an andere Stellen des iPhones, beispielsweise unter die Buttons, in den USB-C-Anschluss oder in den SIM-Karten-Slot, sieht es deutlich schlechter aus. Hier können andere Erste-Hilfe-Maßnahmen wie ein Einlegen in Reis oder auch im allerschlimmsten Fall das Einschicken bei Apple deutlich angebrachter sein.