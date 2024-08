Dreame L20 Ultra Complete: Starker Roboter für unter 800 Euro

Bei den ganzen Robotern von Dreame kann man schon mal schnell den Überblick verlieren. Aktuell teste ich den X40 Master mit einer kompakten Basisstation und einem festen Wasseranschluss, hier liegen wir aber bei stolzen 1.699 Euro. Demnächst kommt dann der L40 Ultra auf den Markt, der zum Start aber auch 1.099 Euro kosten wird – und das bereits mit 100 Euro Rabatt.

Falls ihr nicht so viel Geld für einen Roboter ausgeben möchtet, könnt ihr euch jetzt den Vorgänger zu einem guten Kurs sichern. Der Dreame L20 Ultra wird derzeit für 799 Euro (Amazon-Link) verkauft, ehemals hat der Roboter 1.199 Euro kostet. Es handelt sich um Vorgänger der aktuellen Spitzen-Serie und ich lege mich fest, für diesen Preis bekommt ihr aktuell kein besseres Modell.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Robotern in der Preisklasse rund um 800 Euro punktet der Dreame L20 Ultra unter anderem mit seinen ausfahrbaren Wischpads. So kann der Roboter problemlos an Kanten und Wänden entlang wischen. Und was es so bei keinem anderen Hersteller gibt: Der L20 Ultra kann seine Wischpads in der Basisstation zurücklassen, um so noch besser auf Teppichen reinigen zu können.

Was ebenfalls nicht ganz unwichtig ist: Ihr bekommt die Complete-Edition, in dem noch einmal einiges an Zubehör mitgeliefert wird. Unter anderem drei Staubbeutel, zwölf Wischpads, drei Flaschen Bodenreiniger sowie zusätzliche Bürsten und Filter. Und das gibt es zusätzlich zum normalen Lieferumfang, ihr dürftet also für etwa 2 Jahre kein zusätzliches Zubehör benötigen. Regulär kostet das Zubehör-Set über 60 Euro, was das Gesamtpaket noch einmal ein bisschen attraktiver macht.

Der einzige kleine Minuspunkt, der aber vielleicht für euch gar keiner ist: Die Basisstation des Dreame L20 Ultra ist im Vergleich zu den anderen Modellen des Herstellers noch ein Stückchen größer. Sollte euch das nicht stören, bekommt ihr für diesen Preis meiner Meinung nach keinen besseren Roboter.

514 Bewertungen dreame L20 Ultra Complete Roboter Staubsauger mit Zubehör-Kit,... 【Gründliche Reinigung von Randbereichen】 Die innovative MopExtend-Einheit vergrößert automatisch die Reichweite der Wischmopps, sodass auch...

【Vollautomatische Basisstation】 Automatisieren Sie Ihre tägliche Reinigung, und finden Sie zu Hause frisch gereinigte Böden vor. Dank der...