Amazon verlangt 1,99 Euro für Lieferung an Packstationen

Amazon dreht mal wieder an der Preisschraube. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, da lag der Mindestbestellwert für eine kostenlose Lieferung ohne Prime bei 19 Euro, danach zahlte man 29 Euro und mittlerweile sind es sogar 39 Euro. Als Alternative hat Amazon eine kostenlose Lieferung an Amazon Locker und DHL Packstationen angeboten, aber auch damit ist jetzt Schluss.

Ab sofort kostet eine Lieferung an eine solche Station ohne eine aktive Prime-Mitgliedschaft pauschal 1,99 Euro und ist erst ab einem Bestellwert von 39 Euro kostenlos. Damit spart man nur noch 1 oder 2 Euro im Vergleich zum regulären bezahlten Versand.

Medienprodukte, Amazon-Geräte, Mode und Bekleidung werden für 2,99 Euro direkt zu euch nach Hause geschickt, falls ihr kein Prime habt und der Bestellwert weniger als 39 Euro beträgt. Für Produkte aus allen anderen Kategorien bezahlt man 3,99 Euro Versand unter den sonst gleichen Voraussetzungen.