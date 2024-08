Twelve South ButterFly SE: Neue Farben und kleinerer Preis

Bereits im April hat euch Mel das ziemlich kompakte Ladegerät Twelve South ButterFly vorgestellt. Die tolle Ausstattung mit Aluminium und MagSafe, hat allerdings auch zu einem Preis von knapp 150 Euro geführt – eine echte Hausnummer. Das hat nun aber wohl auch der amerikanische Hersteller selbst bemerkt.

Ab sofort steht in den USA und wohl in einigen Wochen auch bei uns in Europa der neue Twelve South ButterFly SE bereit. Diese neue 2-in-1-Ladestation setzt auf den gleichen kompakten Formfaktor, spart dafür aber an zwei Stellen ordentlich Kosten ein.

Der neue ButterFly SE ist mit einem „einfachen“ Kunststoff-Gehäuse ausgestattet, wird dafür aber auch in drei Farben angeboten. Schwarz, Weiß und Pink stehen zur Auswahl bereit. Darüber hinaus setzt man nun auf Qi2 statt MagSafe. Das macht für uns in der Praxis keinen Unterschied, denn das iPhone wird in beiden Fällen magnetisch gehalten und mit 15 Watt aufgeladen. Twelve South dürfte hier vor allem Lizenzkosten sparen.

„Dieses minimalistische Zubehör lädt dein iPhone und deine Apple Watch oder AirPods gleichzeitig an nur einer Steckdose auf“, schreibt Twelve South auf der Produktseite. „Als Bonus dient ButterFly SE auch als freihändiger Ständer für das iPhone oder die Apple Watch.“

Nur eine Sache wird es zu beachten geben, sobald der ButterFly SE auch hierzulande verkauft wird: Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Damit iPhone und Apple Watch schnell aufgeladen werden, müsst ihr mindestens ein 30 Watt Netzteil beisteuern.