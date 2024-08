Midea PortaSplit: Die wohl beste mobile Klimaanlage ist wieder verfügbar (Update)

Heute werden es bei uns in Bochum wieder 30 Grad. Immerhin kühlt es in der Nacht schon wieder ordentlich ab, daher ist es bei uns Zuhause auch so auszuhalten. Spätestens wenn wir nächstes Jahr mit dem Elternschlafzimmer unters Dach ziehen, wird aber eine Klimaanlage zum Einsatz kommen.

Solltet ihr schon einmal ähnliche Gedanken gehabt haben, dann schaut euch doch mal die Midea PortaSplit an. Diese mobile Split-Klimaanlage ist besonders dann interessant, wenn nicht mal eben so eine feste Klimaanlage inklusive Kernbohrung zum Einsatz kommen kann, beispielsweise in Mietwohnungen.

Keine zusätzliche Wärmequelle im Innenbereich

Im Gegensatz zu Monoblock-Geräten, die komplett im Inneren stehen und dicke Abluftschläuche nutzen, kommt bei der Midea PortaSplit ein recht großes Außengerät zum Einsatz. Das lässt sich dank einer mitgelieferten Halterung für das Fensterbrett aber problemlos und vor allem ohne Bohren installieren, selbst wenn ihr keinen Balkon oder eine Terrasse habt.

Im Silent-Modus soll die Midea PortaSplit nur 39 Dezibel laut sein und trotzdem eine gute Kühlleistung liefern. Gleichzeitig hat man auch eine smarte Steuerung nicht vergessen: Neben der Hersteller-eigenen App gibt es auch eine Unterstützung für Alexa, Google Home und Matter.

Midea PortaSplit in der Praxis

Ein ausführliches Review in Textform kann ich euch zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht liefern, schaut aber mal auf YouTube vorbei, dort gibt es beispielsweise diesen Testbericht. Ergänzt wird das ganze durch einen Praxis-Test bei 32 Grad, den ich euch hier direkt mal einbinde:

Das Gerät war wohl so ein Renner, dass es in den letzten Wochen mehr schlecht als recht lieferbar war. Das ändert sich jetzt, denn Midea selbst direkt verkauft die mobile Split-Klimanlage direkt bei Amazon für 1.099 Euro (Amazon-Link) – damit liegt man sogar 100 Euro unter der eigenen Preisempfehlung.

Update: Nur kurze Zeit nach Veröffentlichung dieser Meldung war die Midea PortaSplit auch scho wieder ausverkauft. Wir behalten die Verfügbarkeit weiter im Blick und aktualisieren diesen Artikel, sobald sich etwas tut.

Ich finde die Midea PortaSplit wirklich sehr interessant und die Chancen stehen ganz gut, dass ich sie euch spätestens bis zum nächsten Frühjahr ausführlich vorstelle. Möglicherweise auch schon vorher, denn das Gerät bietet auch eine Heizfunktion für den Winter. Auf jeden Fall habe ich mir für die nächste Woche anstehende IFA einen Termin bei Midea gesichert und schaue mir die Geräte des Herstellers im Detail an.