BenQ stellt neue 4K-Monitore mit Mac-Fokus vor

In Kürze wird Apple wohl auch einen neuen Mac mini vorstellen. Und was darf da nicht fehlen? Ein ordentlicher Monitor. Die meisten Modelle scheitern bereits daran, dass man Helligkeit und Lautstärke nicht über die Mac-Tastatur einstellen kann. Bei der neuen BenQ MA-Serie soll das anders sein.

Ab Oktober bietet der Hersteller die beiden Modelle MA270U mit 27 Zoll Bildschirmdiagonale für 499 Euro und MA320U mit einer Diagonalen von 31,5 Zoll für 599 Euro an. Beide bieten eine 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel an, ohne die ein Monitor meiner Meinung nach ohnehin keinen Spaß macht.

Besonderen Wert hat man bei BenQ auf die Farbdarstellung gelegt. Die Experten des BenQ Colour Lab haben für die neue MA-Serie eine perfekte Tuning-Technologie für naturgetreue Mac-Farben entwickelt, so dass der große Bildschirm die gleichen Farben anzeigt, wie das kleine Display eines MacBook.

Die BenQ Monitore MA270U und MA320U bieten darüber hinaus auf noch zahlreiche weitere Features: So ist die Konnektivität dank je zwei HDMI- und DisplayPort- sowie zwei USB-C-Anschlüssen zu allen Bildquellen gewährleistet. Ein USB-C-Port mit 90W Power Delivery kann zudem gleichzeitig ein angeschlossenes Notebook mit dem nötigen Strom versorgen. Auch in Sachen Ergonomie gibt es positive Dinge zu berichten: Höhe, Drehung, Neigung und Pivot können einfach eingestellt werden.

Abgerundet wird die Geschichte durch eine eigene Software für den Mac. Diese setzt auf eine zum Mac passende Optik und zudem auf eine Verknüpfung mit den vorhandenen Bedienelementen am Mac und in macOS. So lassen sich Helligkeit und Lautstärke ganz einfach und ohne Umwege anpassen.