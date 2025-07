Digital Key 4.0: Apple testet neuen iPhone Car Key

Es ist bereits fünf Jahre her, seit Apple zum ersten Mal einen digitalen Fahrzeugschlüssel in sein Wallet abgelegt hat. Seit einigen Monaten nutze auch ich das Feature und ich bin schwer angetan – auch wenn es zumindest für mich nichts für jeden Tag ist. Das liegt aber auch daran, dass mein Hyundai Kona noch nicht die aktuellste Version des Digital Key nutzt.

So ist mein Kona noch auf NFC beschränkt. Zum Öffnen des Autos muss ich das iPhone an den Türgriff halten, zum Starten muss das iPhone genau passend in der Ladeschale liegen. Wenn ich mal wieder den Schlüssel im Haus habe liegen lassen, ist das aber trotzdem recht praktisch. Oder wenn ich gemeinsam mit meiner Frau unterwegs bin und ich gar keinen Schlüssel mit habe, aber aus irgendwelchen Gründen eher am Auto bin.

Digital Key 4.0 wird direkt in Cupertino getestet

Die Version 3.0 des Digital Key wurde im Jahr 2021 veröffentlicht und brachte neben Bluetooth LE erstmals Unterstützung für die Ultra-Breitband-Technologie (UWB) mit sich. Vier Jahre später scheint nun die nächste Generation in den Startlöchern zu stehen: Die Car Connectivity Consortium (CCC) bereitet derzeit die Version 4.0 des Digital Key vor. In einer Pressemitteilung kündigte die CCC an, dass Apple und weitere Mitglieder des Konsortiums in dieser Woche praktische Tests mit Digital Key 4.0 durchführen werden – im Rahmen einer Veranstaltung, die von Apple in Cupertino, Kalifornien, ausgerichtet wird.

Dass die Tests in Cupertino durchgeführt werden, zeigt, wie wichtig dieses Feature für Apple ist. Nicht mitgeteilt hat man leider, welche neuen Funktionen der Digital Key 4.0 beinhalten wird. Man verrät nur, dass die neue Version „die plattformübergreifende Interoperabilität und versionsübergreifende Kompatibilität weiter verbessern“ soll.

Es ist also noch etwas Geduld gefragt, bis wir die möglichen neuen Funktionen kennenlernen werden. Der Digital Key wird derzeit von Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, RAM, Volvo und einigen anderen Marken benutzt. Demnächst hinzu kommen werden unter anderem Acura, Chevrolet, Cadillac, GMC, Porsche und Rivian.