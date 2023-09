Kitchen Possible: Günstiges Mittagessen im Büro zaubern

Was gibt es denn bei euch heute Mittag zum Essen? Habt ihr euch ein Brot mit auf die Arbeit genommen? Holt ihr euch irgendwo einen Snack? Oder kocht ihr vielleicht doch lieber selbst? Wie wir dieses Thema bei uns im Büro gelöst haben, wollen wir euch in diesem etwas anderen Artikel beschreiben.

Stein des Anstoßes sind die massiv gestiegenen Preise. Früher konnte man sich mal eben eine Salattasche für 2,50 Euro kaufen, die kostet mittlerweile 4 Euro. Und auch das Sub, der Wrap oder die China-Box sind teilweise bis zu 100 Prozent teurer geworden.

Drei Apps zur Lebensmittel-Beschaffung

Schon wieder nichts essbares im Büro-Kühlschrank? Wenn es bei uns mal richtig schnell gehen muss, bestellen wir uns ein paar Lebensmittel mit Flink. Insbesondere dann, wenn es mal wieder Gutscheine gibt und so ordentlich gespart werden kann. Als Neukunde könnt ihr den Gutschein FLINK-9Q7BNT verwenden und erhaltet damit 15 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung im Wert von mindestens 30 Euro.

Unsere Empfehlung für ein schnelles Mittagessen: Die Tiefkühlgerichte von Iglo für 3,59 Euro oder von Frosta für 4,99 Euro. Mein aktueller Favorit: Frosta Nice Rice Korean Style – macht satt und ist ziemlich gesund, gerade einmal 70 Kalorien auf 100 Gramm.

Etwas mehr Auswahl und etwas bessere Preise, quasi auf Supermarkt-Niveau, gibt es bei Picnic. Allerdings liegt hier der Mindestbestellwert bei 35 Euro und man muss spätestens am Vorabend bestellen. Insgesamt ist Picnic also etwas weniger flexibel. Mit dem Gutscheincode FABIA866 bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf die erste Bestellung.

Aber auch hier habe ich heiße Tipps für die Büroküche auf Lager: Picnic bietet fertige Kochboxen an, einige davon sogar schon vorgeschnitten und ausreichend für zwei Personen. Nur noch alles in die Pfanne und den Topf – und in wenigen Minuten ist alles fertig. Mein Lieblingsgericht: Die Kochbox Nudeln Teriyaki.

Ein weiterer Tipp, natürlich nicht nur für Büro, ist Too Good To Go. Hier bieten Restaurants, Bäcker und Geschäfte ihre übrig gebliebenen Lebensmittel und Produkte an, bevor sie in den Müll wandern. Die Angebote sind dabei natürlich stark begrenzt, preislich dafür aber sehr attraktiv.

Bei uns um die Ecke bietet beispielsweise ein Hotel die übrig gebliebenen Lebensmittel vom Buffet an. Für 5,50 Euro kann man eigene Behälter und Tüten mit Aufschnitt, Brötchen, Rührei, Obst und anderen Leckereien füllen.

Und wie wird im Büro gekocht?

Mikrowelle, Wasserkocher und Spülmaschine dürften in kleinen Teeküchen zum Standard gehören. Uns hat das nicht ganz ausgereicht und auch unsere alte Kochplatte hat langsam aber sicher das Zeitliche gesegnet. Wir sind daraufhin auf eine Doppelinduktionskochplatte von Silvercrest gewechselt, die ihr derzeit im Lidl-Online-Shop für 89,99 Euro bestellen könnt.

Die meisten Induktionslösungen für die Steckdose haben nur eine Kochplatte, was bei manchen Gerichten schon ein wenig unpraktisch ist. Daher gefällt uns dieses Modell von Silvercrest ausgesprochen gut. Die Bedienung erfolgt einfach per Touch-Buttons und mit der Boost-Funktion bekommt man Nudelwasser und Co auch recht schnell zum Kochen.

Für das perfekte Gadget fehlt uns nicht unbedingt eine App, stattdessen würden wir uns noch einen kleinen Netzschalter auf der Rückseite des Geräts wünschen. Aktuell muss man noch den Stecker ziehen, damit die Kochplatte nicht im Standby bleibt und ggf. unabsichtlich eingeschaltet werden kann. Eine Kindersicherung ist zwar integriert, aber die macht man ja auch nicht immer an.

Hier eine kleine Übersicht der Utensilien von Lidl, die wir bei uns in der Küche nutzen. Zu meiner Schande muss ich gesehen, dass wir den Kontaktgrill noch gar nicht ordentlich eingeweiht haben, eigentlich wollte ich hier mal ein paar leckere Sandwiches zaubern.

Zudem seht ihr bei uns in der Küche noch einige andere Dinge, mit der wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Mein Highlight ist der Küchenrollenhalter mit Einhandbedienung, der unter den Küchenschränken festgeklebt ist. Das Küchenhelfer-Set von Joseph Joseph haben wir im Angebot für rund 20 Euro ergattert, aktuell ist es leider deutlich teurer.